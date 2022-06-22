Ada müjdesi

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda incelemelerde bulundu. Sarı-kırmızılı yöneticiler Metin Öztürk, Rıza Morova ve Erden Timur ile Galatasaray Adası'na gelen Özbek, çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. "Ada ile ilgili Galatasaraylılara müjdeyi vermek istiyorum" diyen Özbek, "Hasret bitiyor. Adanın tahliyesi için emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geç de olsa adamıza kavuştuk. Restorasyonu için yönetim kurulu bütçe oluşturdu. Eskisinden daha güzel hale getirilip, Galatasaraylıların emrine verilecek" dedi. Ayrıca kürek şubesini de Ada'ya getirmek istediklerini kaydetti.