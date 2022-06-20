Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını açıkladı

Son dakika: Galatasaray Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını açıkladı

Galatasaray, Sportif Direktörlük görevini yürüten Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pasquale Sensibile’ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 20:14 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 20:20
Son dakika: Galatasaray Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını açıkladı

Dursun Özbek başkanlığı ile yeni bir döneme giren Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığı belirtildi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:

"Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

İtalyan futbol adamı, Burak Elmas döneminde Galatasaray'da göreve başlamıştı.

DİĞER
Süt Kardeşler'in güzel Afife'si meğer usta ismin eşiymiş! Süt Kardeşler'in Afife'si ağızları açık bıraktı!
Şanlıurfa'da bir tapu memurunun dikkati 5 milyonluk vurgunu önledi!
Harcama limitleri açıklandı!
Yunanlar Bakasetas'a formayı giydirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ve Cimbom Cenk Ergün'ü açıkladı!
Torrent İstanbul'a geldi! Sözleşmesi feshediliyor
Avokado nasıl seçilir, nasıl saklanır, nasıl olgunlaştırılır?
ŞUBEYE GİTMEDEN BANKA HESABI NASIL AÇILIR?
Temmuz ayı kira zammı nasıl belirlenecek, TEFE- TÜFE kalktı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! 20:14
Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi 19:57
Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı 19:55
"Her zaman oyunun gücüne inandık" "Her zaman oyunun gücüne inandık" 19:55
Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor’da Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor’da 19:07
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı 19:05
Daha Eski
Yunanlar Bakasetas'a formayı giydirdi! Yunanlar Bakasetas'a formayı giydirdi! 18:28
Harcama limitleri açıklandı! Harcama limitleri açıklandı! 18:03
Samuel Eto'o hapse girmekten kurtuldu Samuel Eto'o hapse girmekten kurtuldu 17:42
Torrent İstanbul'a geldi! Sözleşmesi feshediliyor Torrent İstanbul'a geldi! Sözleşmesi feshediliyor 17:38
Beşiktaş Emre Bilgin'le uzattı! Beşiktaş Emre Bilgin'le uzattı! 17:16
Kerem'in menajerinden transfer sözleri! Kerem'in menajerinden transfer sözleri! 17:11