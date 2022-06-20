Son dakika: Galatasaray Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını açıkladı

Dursun Özbek başkanlığı ile yeni bir döneme giren Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti.



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığı belirtildi.



İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:



"Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"



İtalyan futbol adamı, Burak Elmas döneminde Galatasaray'da göreve başlamıştı.

Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/LozZmeVDMI — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 20, 2022