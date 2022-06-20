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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılı ekip, stoper bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Bir süredir çalışmalarını sürdüren yönetimin hedefindeki oyuncu ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

Galatasaray'da Scout ekibinin savunmaya takviye için de kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

Bu listede adı en fazla dikkat çeken ve gün yüzüne çıkan isim de Becir Omeragic...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

Marcao'nun ya da Nelsson'un ayrılması durumunda kadroya dahil edilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

Bosna asıllı İsviçreli stoper için menajeri ve Zürih ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

Omeragic'in kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

Oyuncu geçen sezon 28 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

Savunmada mücadeleci ve güven veren futboluyla öne çıkmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

Transfermarkt değeri şimdiden 8 milyon euro'yu buldu

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

Oyuncunun transferinin Galatasaray'ı oldukça zorlayacağı belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

20 yaşındaki isim 2018 yılında A takıma yükselmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

İsviçre futbolunun oyuncudan beklentisi büyük.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

Stoperin yanı sıra sağ bek ve ön liberoda da zaman zaman görev alabiliyor.

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