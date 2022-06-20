GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!

Galatasaray'da Scout ekibinin savunmaya takviye için de kolları sıvadı.
Bu listede adı en fazla dikkat çeken ve gün yüzüne çıkan isim de Becir Omeragic...
Galatasaray'da Scout ekibinin savunmaya takviye için de kolları sıvadı.
Bu listede adı en fazla dikkat çeken ve gün yüzüne çıkan isim de Becir Omeragic...
Omeragic'in kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncu geçen sezon 28 maçta forma giydi.
Savunmada mücadeleci ve güven veren futboluyla öne çıkmayı başardı.
Transfermarkt değeri şimdiden 8 milyon euro'yu buldu
Oyuncunun transferinin Galatasaray'ı oldukça zorlayacağı belirtiliyor.
20 yaşındaki isim 2018 yılında A takıma yükselmişti.
İsviçre futbolunun oyuncudan beklentisi büyük.
Stoperin yanı sıra sağ bek ve ön liberoda da zaman zaman görev alabiliyor.
Omeragic 1.87 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.