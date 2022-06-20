Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

TORRENT GİDİYOR

Elmas döneminde 1.5 yıllık sözleşme imzalayan ancak beklentileri karşılayamayan Torrent dönemi de resmen kapanıyor. Sözleşmesi gereği bu sezon 1 milyon 225 bin euro kazanan İspanyol hoca, gelecek sezon da 1.5 milyon euro alacaktı. Sarı kırmızılı kulüp eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, 2022- 23 sezonunun ücreti de ödenmek zorunda... Bu nedenle Torrent'e 1 milyon euro teklif edilerek, anlaşmaya çalışılacak.