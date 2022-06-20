Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

Galatasaray'da bir belirsizlik, hatta belki de yapılacak transferlerden daha fazla kafaları karıştıran en büyük belirsizlik daha ortadan kalktı.
Galatasaray'da bir belirsizlik, hatta belki de yapılacak transferlerden daha fazla kafaları karıştıran en büyük belirsizlik daha ortadan kalktı.
11 Haziran'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek daha fazla zaman kaybetmemek adına sarı-kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Okan Buruk ile el sıkıştı.
Özbek, Buruk ile 1 dakikalık telefon görüşmesinde anlaştı. Görüşmede "Benim için en doğru olan yerin Galatasaray olduğunu düşünüyorum.
Ben kendimi Galatasaray kulübesinde görmek istiyorum. Galatasaray teknik direktörü olmayı hayal ediyorum" diyen genç teknik adam, hiçbir özel talepte bulunmadı.
BUGÜN RESMEN AÇIKLANACAK
Gelen tüm teklifleri geri çeviren ve Galatasaray'ı bekleyen Buruk, boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu söyledi.
Ve Özbek'ten beklediği haberi aldı ve çocukluk aşkı Galatasaray'ın hocası oldu.
2 yıllık sözleşme imzalaması beklenilen başarılı çalıştırıcının transferi bugün açıklanacak.
Yarın da Florya'da iş başı yapacak. Başkana kendisini tercih ettikleri için teşekkür eden Buruk'un, "Çocukluk aşkım Galatasaray'da yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum" dediği ifade edildi.
"NE PARASI BAŞKANIM"
Başkan Dursun Özbek, Paris'te bulunan Buruk'la önceki gün telefonla görüştü. Kısa bir konuşmanın ardından Özbek, Buruk'a ne kadar ücret istediğini sordu. Buruk ise bu soruya şu karşılığı verdi:
"Ne parası başkanım. Galatasaray'a hoca olma şerefi bana yeter. Bu onur asla parayla ölçülmez. Para önemli değil. Bunu konuşmak bana yakışmaz" karşılığını verdi. Bu sözlerden çok etkilenen Dursun Özbek son kararını vererek Okan Buruk'u imza için İstanbul'a çağırdı.
ÜÇÜNCÜ KEZ G.SARAY'DA
Galatasaray altyapısından yetişen ve futbolculuğu döneminde Emre Belözoğlu ile birlikte İnter'e bedelsiz gitmesi büyük eleştiri alan Okan Buruk, daha sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu.
25 Temmuz 2006 tarihinde ikinci kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Buruk, bugünden itibaren teknik adam olarak görev yapacak.
ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Okan Buruk, Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı, Başakşehir'de ise büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Başka takımların teklifini reddedip sadece hayali olan Galatasaray'ı bekledi ve şimdi ise Galatasaray'da şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için takımın başına geçecek.
BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Başakşehir - Ç. Rizespor, Akhisar, Göztepe, Sivasspor, Gaziantep, Elazığspor
TORRENT GİDİYOR
Elmas döneminde 1.5 yıllık sözleşme imzalayan ancak beklentileri karşılayamayan Torrent dönemi de resmen kapanıyor. Sözleşmesi gereği bu sezon 1 milyon 225 bin euro kazanan İspanyol hoca, gelecek sezon da 1.5 milyon euro alacaktı. Sarı kırmızılı kulüp eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, 2022- 23 sezonunun ücreti de ödenmek zorunda... Bu nedenle Torrent'e 1 milyon euro teklif edilerek, anlaşmaya çalışılacak.