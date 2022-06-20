Haberler Galatasaray Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

(G.Saray transfer haberi) Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk oldu. Sarı kırmızılı ekipte Torrent'in gönderilmesi sonrası boşalacak koltuğa oturacak olan Buruk "Tek hayalim Galatasaray'ı çalıştırmak" demişti. Genç çalıştırıcı, sonunda hedefine ulaştı. Peki, Dursun Özbek iki yıllık sözleşme imzalayacak olan Okan Buruk'un hangi sözü sonrası karar verdi? İşte Özbek ve Buruk arasındaki o konuşma... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

Galatasaray'da bir belirsizlik, hatta belki de yapılacak transferlerden daha fazla kafaları karıştıran en büyük belirsizlik daha ortadan kalktı.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

11 Haziran'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek daha fazla zaman kaybetmemek adına sarı-kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Okan Buruk ile el sıkıştı.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

Özbek, Buruk ile 1 dakikalık telefon görüşmesinde anlaştı. Görüşmede "Benim için en doğru olan yerin Galatasaray olduğunu düşünüyorum.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

Ben kendimi Galatasaray kulübesinde görmek istiyorum. Galatasaray teknik direktörü olmayı hayal ediyorum" diyen genç teknik adam, hiçbir özel talepte bulunmadı.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

BUGÜN RESMEN AÇIKLANACAK

Gelen tüm teklifleri geri çeviren ve Galatasaray'ı bekleyen Buruk, boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu söyledi.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

Ve Özbek'ten beklediği haberi aldı ve çocukluk aşkı Galatasaray'ın hocası oldu.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

2 yıllık sözleşme imzalaması beklenilen başarılı çalıştırıcının transferi bugün açıklanacak.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

Yarın da Florya'da iş başı yapacak. Başkana kendisini tercih ettikleri için teşekkür eden Buruk'un, "Çocukluk aşkım Galatasaray'da yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum" dediği ifade edildi.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

"NE PARASI BAŞKANIM"

Başkan Dursun Özbek, Paris'te bulunan Buruk'la önceki gün telefonla görüştü. Kısa bir konuşmanın ardından Özbek, Buruk'a ne kadar ücret istediğini sordu. Buruk ise bu soruya şu karşılığı verdi:

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

"Ne parası başkanım. Galatasaray'a hoca olma şerefi bana yeter. Bu onur asla parayla ölçülmez. Para önemli değil. Bunu konuşmak bana yakışmaz" karşılığını verdi. Bu sözlerden çok etkilenen Dursun Özbek son kararını vererek Okan Buruk'u imza için İstanbul'a çağırdı.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

ÜÇÜNCÜ KEZ G.SARAY'DA

Galatasaray altyapısından yetişen ve futbolculuğu döneminde Emre Belözoğlu ile birlikte İnter'e bedelsiz gitmesi büyük eleştiri alan Okan Buruk, daha sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

25 Temmuz 2006 tarihinde ikinci kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Buruk, bugünden itibaren teknik adam olarak görev yapacak.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Okan Buruk, Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı, Başakşehir'de ise büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

Başka takımların teklifini reddedip sadece hayali olan Galatasaray'ı bekledi ve şimdi ise Galatasaray'da şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için takımın başına geçecek.

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Başakşehir - Ç. Rizespor, Akhisar, Göztepe, Sivasspor, Gaziantep, Elazığspor

Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!

TORRENT GİDİYOR

Elmas döneminde 1.5 yıllık sözleşme imzalayan ancak beklentileri karşılayamayan Torrent dönemi de resmen kapanıyor. Sözleşmesi gereği bu sezon 1 milyon 225 bin euro kazanan İspanyol hoca, gelecek sezon da 1.5 milyon euro alacaktı. Sarı kırmızılı kulüp eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, 2022- 23 sezonunun ücreti de ödenmek zorunda... Bu nedenle Torrent'e 1 milyon euro teklif edilerek, anlaşmaya çalışılacak.

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