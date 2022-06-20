GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Dursun Özbek'in yeni teknik direktör Okan Buruk'a ilk hediyesi Vedat Muriqi olacak gibi görünüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim adına sportif direktör olması beklenilen Cenk Ergün bir süredir Muriqi ve kulübü Lazio ile görüşüyor.
Muriqi'in önceliği Fenerbahçe'ye dönmek olarak lanse edilse de Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçecek olması Kosovalı golcüyü heyecanlandırdı.
Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Muriqi ile Rizespor'da beraber çalışan Okan Buruk eski öğrencisini aradı.
"Galatasaray'da buluşuyoruz. Sakın bir yere imza atma" dedi.
Vedat Muriqi'in de "Çok memnun olurum" yanıtı verdiği öğrenildi.
Rize'de forma giyerken Muriqi'i önce Galatasaray istemişti.
O dönemde Muriqi defalarca Galatasaray'da oynamak istediğini açıkladı.
Ancak Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe ile anlaşması nedeniyle sarı-lacivertli takıma gitmişti.
Daha sonra da Lazio'ya transfer oldu. Şimdi Okan Buruk ve Vedat Muriqi'in yolları Galatasaray'da yeniden kesişecek.
GOMIS GİDİYOR
Uzun süredir Muriqi'i transfer etmek isteyen Galatasaray bu kez amacına ulaşmak için tüm şartları zorluyor.
Kosovalı golcünün gelmesi halinde Bafetimbi Gomis'le yolların ayrılması gündeme gelecek.
Olmazsa Mohamed'in kiralanması ihtimali de bulunuyor.
Yarım sezon Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat Muriqi La Liga'da 15 maça çıktı, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Mallorca satın alma opsiyon ol masına karşın şu ana kadar bu seçeneğini kullanmak için adım atmaması da trans ferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.