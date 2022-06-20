Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk getirildi. Transfer çalışmalarına da devam eden sarı-kırmızılılarda gündem Vedat Muriqi... Sportif direktör Ergün'ün görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi. Rizespor'da birlikte görev yapan Buruk ve Muriqi sarı-kırmızılı takımda bir araya gelecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Dursun Özbek'in yeni teknik direktör Okan Buruk'a ilk hediyesi Vedat Muriqi olacak gibi görünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Sarı-kırmızılı yönetim adına sportif direktör olması beklenilen Cenk Ergün bir süredir Muriqi ve kulübü Lazio ile görüşüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Muriqi'in önceliği Fenerbahçe'ye dönmek olarak lanse edilse de Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçecek olması Kosovalı golcüyü heyecanlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Muriqi ile Rizespor'da beraber çalışan Okan Buruk eski öğrencisini aradı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

"Galatasaray'da buluşuyoruz. Sakın bir yere imza atma" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Vedat Muriqi'in de "Çok memnun olurum" yanıtı verdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Rize'de forma giyerken Muriqi'i önce Galatasaray istemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

O dönemde Muriqi defalarca Galatasaray'da oynamak istediğini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Ancak Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe ile anlaşması nedeniyle sarı-lacivertli takıma gitmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Daha sonra da Lazio'ya transfer oldu. Şimdi Okan Buruk ve Vedat Muriqi'in yolları Galatasaray'da yeniden kesişecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

GOMIS GİDİYOR

Uzun süredir Muriqi'i transfer etmek isteyen Galatasaray bu kez amacına ulaşmak için tüm şartları zorluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Kosovalı golcünün gelmesi halinde Bafetimbi Gomis'le yolların ayrılması gündeme gelecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Olmazsa Mohamed'in kiralanması ihtimali de bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un ilk transferi Vedat Muriqi!

Yarım sezon Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat Muriqi La Liga'da 15 maça çıktı, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a 20'lik Boşnak stoper!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye forvet çalımı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
YKS TYT sınav soruları ve cevap anahtarı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Denayer sürprizi! Cenk Ergün'le yemek yedi Denayer sürprizi! Cenk Ergün'le yemek yedi 06:28
Lionel Messi'nin oğlundan babasını andıran gol! Lionel Messi'nin oğlundan babasını andıran gol! 01:24
Lionel Messi'nin oğlundan babasını andıran gol! Lionel Messi'nin oğlundan babasını andıran gol! 01:23
Arda Güler'e Süper Lig'den sürpriz talip! Başkan duyurdu Arda Güler'e Süper Lig'den sürpriz talip! Başkan duyurdu 01:21
Arda Güler'e Süper Lig'den sürpriz talip! Başkan duyurdu Arda Güler'e Süper Lig'den sürpriz talip! Başkan duyurdu 01:21
Filenin Efeleri Avrupa ikincisi! Filenin Efeleri Avrupa ikincisi! 00:34
Daha Eski
Filenin Sultanları'ndan kritik galibiyet! Filenin Sultanları'ndan kritik galibiyet! 00:33
G.Saray'dan F.Bahçe'ye forvet çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye forvet çalımı! 00:33
Galatasaray'ın transfer hedefi Sanchez'de yeni gelişme! Galatasaray'ın transfer hedefi Sanchez'de yeni gelişme! 00:33
Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu 00:33
Beşiktaş'ın gündemindeydi! İşte istenen rakam Beşiktaş'ın gündemindeydi! İşte istenen rakam 00:32
Uğurcan Çakır'a dev talip! Uğurcan Çakır'a dev talip! 00:32