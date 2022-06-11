Son dakika: Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek!

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Galatasaray'ın Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, Divan Kurulu Başkanı seçildi. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı.

24 sandığın kurulduğu genel kurulda 4459 kişinin oy kullandığı açıklandı. Saat 15:19'da oy verme işlemi resmi olarak bitti. 15:22 itibariyle oylarına sayımına geçildi.

Saat 21.05 itibariyla oy sayımı bitti.

2208 oy alan Dursun Özbek Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

İŞTE SANDIK SONUÇLARI:

1 Numaralı Sandık:

Dursun Özbek: 97

Eşref Hamamcıoğlu: 76

2 Numaralı Sandık:

Dursun Özbek: 107

Eşref Hamamcıoğlu: 113

3 Numaralı Sandık:

Dursun Özbek: 92

Eşref Hamamcıoğlu: 98

4 Numaralı Sandık:

Dursun Özbek: 86

Eşref Hamamcıoğlu: 106

5 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 122

Dursun Özbek: 67

6 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 121

Dursun Özbek: 71

7 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 95

Dursun Özbek: 80

8 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 85

Dursun Özbek: 91

9 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 64

Dursun Özbek: 65



10 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 93

Dursun Özbek: 74

11 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 70

Dursun Özbek: 81

12 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 98

Dursun Özbek: 84

13 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 87

Dursun Özbek: 87

14 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu:75

Dursun Özbek: 79

15 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 60

Dursun Özbek: 92

16 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 81

Dursun Özberk: 79

17 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 74

Dursun Özbek: 82

18 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 80

Dursun Özbek: 94

19 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 92

Dursun Özbek: 103

20 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 79

Dursun Özbek: 134

21 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 79

Dursun Özbek: 100

22 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 76

Dursun Özbek: 94

23 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 59

Dursun Özbek: 155

24 Numaralı Sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 85

Dursun Özbek: 116

TOPLAM SONUÇLAR

*Eşref Hamamcıoğlu: 2073

*Dursun Özbek: 2208

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

24 SANDIĞIN 14'ÜNDE ÖNDE

Dursun Özbek, seçimdeki 24 sandığın 14'ünü önde kapattı.

Uzun süre rakibini takip eden Özbek, 14. sandıktan sonra yaptığı atakla farkı kapatarak öne geçti. Son 11 sandığın 10'unda Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Özbek, toplamda da 14 sandıkta üstünlük kurdu.

Bir sandığın beraberlikle tamamlandığı seçimde 9 sandıkta da Hamamcıoğlu'na daha fazla oy çıktı.

HAMAMCIOĞLU YİNE SON SANDIKLARDA KAYBETTİ

Galatasaray Kulübünde geçen yıl yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığı son sandıklarda kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, bu yıl da benzer bir durum yaşadı.

Geçen yıl 5 adayın yarıştığı 30 sandıklı kongrede uzun süre rakiplerinin önünde yer alan Hamamcıoğlu, 28. sandıkta Burak Elmas'a geçilerek 40 oy farkla seçimi kaybetmişti.

Hamamcıoğlu, 24 sandıklı bu yılki seçimde ise 22. sandıkta Dursun Özbek'e geçildi ve seçimi kaybetti.