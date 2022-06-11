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Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek: Artık barışmanın zamanı geldi

Son dakika spor haberi: Galarasaray'da seçim heyecanı büyük bir rekabet içinde geçti. Son iki sandığa kadar başa baş geçen yarışı kazanan Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların 39. başkanı oldu. Özbek başkanlık seçiminin hemen ardından açıklamalarda bulundu. Başkanlık adaylığında yarıştığı Eşref Hamamcıoğlu'na da teşekkür eden Dursun Özbek, "Arkadaşlarımla beraber Galatasaray'a sevgi iklimini getirmeye çalışacağım. Hep beraber, artık barışmanın zamanı geldi" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21:15 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21:48
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek: Artık barışmanın zamanı geldi

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşti. Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Özbek toplam 2208 oy olarak başkan seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Özbek, açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin Galatasaray'ın demokrasi şöleni olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Bugün de böyle oldu. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı. Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan eşim ve kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eşref kardeşime de ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var Galatasaraylılar; Galatasaray'a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mıyız sevgili arkadaşlar? Hep beraber Galatasaray'ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

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