Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Galatasaray'ın sürekli ertelenen ve son bölümü büyük bir yarışa sahne olan seçimi bugün yapılacak. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak.
Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebilecek.
Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu kulüp başkanı olmak için yarışacak.