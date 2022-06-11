Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

İŞTE ADAYLARIN SON AÇIKLAMALARI:



Dursun Özbek: Enkaz edebiyatı yapmanın kulübe hiçbir faydası yok. Eğer haziran ayında ödeme varsa 15-20 milyon mertebesinde bunun çözümü ile beraber gelmek zorundasınız. Orta vadede çözüm planlarımız zaten var ama acil çözüm planımız da var. Biz Galatasaray'ın borcunu gününde ödeyeceğiz. Hiçbir zaman Galatasaray'ı mahcup edecek, temerrüde düşürecek bir davranış biçiminde olmayacağız. Galatasaray'ın mali yapısına bakarak, kuruşun dahi hesabını yapacağız.