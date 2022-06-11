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Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Galatasaray'da beklenen seçim sürecinde son noktaya gelindi. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu arasında geçecek olan başkanlık yarışı, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erecek. Seçimde 24 sandıkta 8 bin 862 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. İşte başkanlık seçiminin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Galatasaray'ın sürekli ertelenen ve son bölümü büyük bir yarışa sahne olan seçimi bugün yapılacak. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebilecek.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu kulüp başkanı olmak için yarışacak.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANACAK

Genel kurul üyeleri Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

30 Nisan'daki seçimin iptal edilmesinin ardından camiadan gelen talepleri göz önünde bulunduran Dursun Özbek adaylığını koyma kararı almış, başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk'ü de ekibine dahil ederek güç kazanmıştı.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Ayrıca son dönemde gerek sponsorlukları gerekse basketbol takımına yaptığı katkı ile adından söz ettiren Erden Timur'u da yanına alarak bir adım öne çıktı.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Buna karşılık Hamamcıoğlu da eski başkan Ünal Aysal ve İnan Kıraç'ın desteğiyle rakibine karşılık verdi.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Bugün son sandığa kadar sıkı bir yarış olacak gibi görünüyor.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

DURSUN ÖZBEK: 4 YILDA 9.5 MİLYAR TL GELİR SAĞLANACAK

Dursun Özbek ve ekibi, mevcut sorunların çözümü için 11 proje hazırladı.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Özbek; Ada, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış tüm projeleriyle kulübe 4 yıl içerisinde 9.5 milyar TL'lik gelir sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Dursun Özbek'in listesinde, Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara ve Dikran Gülmezgil yer alıyor. Yedek listede ise, Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz ve Cem Soylu var.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 5 YILDA 105 MiLYON DOLAR GETiRECEK

Hayal satmıyoruz, sizlere böyle bir şey pazarlamaya gelmedik" diyen Eşref Hamamcıoğlu, daima zirveye oynayan bir takım kurmak istediklerini söyleyerek projelerini şu şekilde sıraladı:

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Altyapıya önem verilecek. Florya süratle boşaltılacak ve Büyükçekmece'ye taşınacak. Kemerburgaz'a futbol dışındaki şubelerin yer alacağı bir spor merkezi kurulacak. Ada hizmete açılacak. Mecidiyeköy'deki kulüp binası rezidans yapılarak kiraya verilecek. Dijital dönüş ve pazarlama projesiyle 5 yılda 105 milyon dolar gelir elde edilecek.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesinde, Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez ve Murat Karaman yer aldı.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Yedek liste ise, Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı ve Kaan Artukoğlu'ndan oluştu.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

İŞTE ADAYLARIN SON AÇIKLAMALARI:

Dursun Özbek: Enkaz edebiyatı yapmanın kulübe hiçbir faydası yok. Eğer haziran ayında ödeme varsa 15-20 milyon mertebesinde bunun çözümü ile beraber gelmek zorundasınız. Orta vadede çözüm planlarımız zaten var ama acil çözüm planımız da var. Biz Galatasaray'ın borcunu gününde ödeyeceğiz. Hiçbir zaman Galatasaray'ı mahcup edecek, temerrüde düşürecek bir davranış biçiminde olmayacağız. Galatasaray'ın mali yapısına bakarak, kuruşun dahi hesabını yapacağız.

Galatasaray'da başkan kim olacak? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu?

Eşref Hamamcıoğlu: Kulübün mevcut durumunu bilerek göreve talip olduk. Programımız hazır. Gereken finansmanı sağlayabilecek güçteyiz. Bu bizim kişisel gücümüzden kaynaklanmıyor. Aklımız var. Kulübü yönetilebilir ve sürdürülebilir vaziyette bırakmak istiyoruz. Galatasaray'ın altyapısını yeniden aktive edip, geleceğini hazırlayacağız. 2023 yılında şampiyonluğun en kuvvetli adaylarından bizim futbol takımımız olacak. Yüzde 60'a, 40 seçimi kazanacağımızı düşünüyoruz.

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