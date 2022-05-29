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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i zirvenin oldukça uzağında noktalayan Galatasaray, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine odaklanırken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 08:28
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Sezonu büyük hayal kırıklığı ile noktalayan Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren bazı isimlerde belirsizlik ise devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Ryan Babel, Domenec Torrent'i, Sofiane Feghouli ise Dursun Özbek'i bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Eski takımı Kasımpaşa ile görüşen Babel, Torrent'le devam edilirse Galatasaray'da kalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Hollandalı yıldızdan memnun olan Katalan teknik adam, Babel'i devre arasında Hull'a bırakmamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Feghouli ise Özbek seçilir ve Ergün de sportif direktör olursa Başakşehir'le olan görüşmelerine son verecek ve Galatasaray'da kalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

RYAN BABEL KİMDİR?

19 Aralık 1986 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Kariyerine Diemen altyapısında başladı daha sonra Ajax altyapısında oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Ajax, Liverpool ve Hoffenheim maceralarının ardından Kasımpaşa'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giyen tecrübeli oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 42 karşılaşmada 3 gole imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Babel bu maçlarda 2 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?

26 Aralık 1989 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Cezayirli futbolcu kariyerine Grenoble altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Valencia, Almeria, West Ham United formaları giydikten sonra 2017'de Galatasaray'a geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 29 maçta görev alan Feghouli, 4 gol atarken 4 de asist yaptı.

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