GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Babel ve Feghouli seçimi bekliyor!

Sezonu büyük hayal kırıklığı ile noktalayan Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi.
Sezonu büyük hayal kırıklığı ile noktalayan Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren bazı isimlerde belirsizlik ise devam ediyor.
Ryan Babel, Domenec Torrent'i, Sofiane Feghouli ise Dursun Özbek'i bekliyor.
Eski takımı Kasımpaşa ile görüşen Babel, Torrent'le devam edilirse Galatasaray'da kalacak.
Hollandalı yıldızdan memnun olan Katalan teknik adam, Babel'i devre arasında Hull'a bırakmamıştı.
Feghouli ise Özbek seçilir ve Ergün de sportif direktör olursa Başakşehir'le olan görüşmelerine son verecek ve Galatasaray'da kalacak.
RYAN BABEL KİMDİR?
19 Aralık 1986 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi.
Kariyerine Diemen altyapısında başladı daha sonra Ajax altyapısında oynadı.
Ajax, Liverpool ve Hoffenheim maceralarının ardından Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giyen tecrübeli oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 42 karşılaşmada 3 gole imzasını attı.
Babel bu maçlarda 2 de asist yaptı.
SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?
26 Aralık 1989 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Cezayirli futbolcu kariyerine Grenoble altyapısında başladı.
Valencia, Almeria, West Ham United formaları giydikten sonra 2017'de Galatasaray'a geldi.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 29 maçta görev alan Feghouli, 4 gol atarken 4 de asist yaptı.