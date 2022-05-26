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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi! Charleroi kararını verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Başkanlık seçimi için hazırlıkların devam ettiği Galatasaray'a, Belçika ekibi Charleroi'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'dan iyi haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 08:43
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi! Charleroi kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi! Charleroi kararını verdi

Sarı-kırmızılılarda başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek, çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi! Charleroi kararını verdi

Öte yandan Aslan'ın kiralık gönderdiği isimlerin geleceği de merak ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi! Charleroi kararını verdi

Bunlardan biri de Valentine Ozornwafor...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi! Charleroi kararını verdi

Belçika basınından Walfoot'ta yer alan habere göre Charleroi, Nijeryalı futbolcuyla ilgili kararını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi! Charleroi kararını verdi

Özellikle sezonun ikinci yarısında başarılı bir performansa imza atan Ozornwafor'un bonservisinin alınacağı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi! Charleroi kararını verdi

VALENTINE OZORNWAFOR KİMDİR?

1 Haziran 1999 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi! Charleroi kararını verdi

Kariyerine Enyima altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi! Charleroi kararını verdi

2019 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi! Charleroi kararını verdi

Galatasaray, genç stoperi önce Almeria'ya ardından da Belçika ekibi Charleroi'ya kiraladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi! Charleroi kararını verdi

22 yaşındaki Ozornwafor, 1.94'lük boyuyla dikkat çekiyor.

Nijerya Milli Takımı forması da giyen genç futbolcu, milli takımla 2 maça çıktı.

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