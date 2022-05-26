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Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Eşref Hamamcıoğlu: Daha önce yapılan genel kurullarda iradesini beyan etmekten çekinenle, salonda kalmayanlar bugün Galatasaray’ı yönetmeye talip oluyor. Bu samimiyetsizliktir. Dursun Özbek: Galatasaray’ın bu parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım. Galatasaraylıların birbirlerini sevmesi lazım. Birlikte hareket etmemizin önünde ne engel var? Hepinizden rica ediyorum.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Haziran'da yapılacak kongresi öncesi iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek ilk kez kozlarını paylaştı.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Dün Divan Kurulu üyelerinin karşısına çıkan iki aday projelerini anlattı hem de listelerini tanıttı. Toplantıda ilk olarak söz alan Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübünde samimiyet, şeffaflık, liyakat ve güvene ihtiyaç olduğunu belirterek rakibine yüklendi.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Hamamcıoğlu, "30 Nisan'daki seçimin ne şekilde iptal edildiğini gördük. 30 Nisan'da seçim yapılması gerekirken, o kutsal mekanda boş sandıkların önünde konuştuk. O kadar önemli günde aramızda olmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar" dedi.


Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Bu samimiyetsizliktir, güven eksikliğidir" diyen Eşref Hamamcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: Daha önce yapılan genel kurullarda iradesini beyan etmekten çekinenler, salonda kalmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyor.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Bunu mutlaka tamir etmemiz lazım. 11 Haziran seçimleri bunun için çok önemlidir. Lütfen bütün üyelerimiz sandık başına gelsin. Galatasaray'ın çıkışı bu seçimdedir. İçinde bulunduğumuz süreçte, 30 Nisan'da yapılması gereken seçimler neden 11 Haziran'a ertelendi, bunun aktörleri kimlerdir ve niçin beklenmiştir? Bunun değerlendirmesini siz divan üyeleri ve genel kurul üyelerimize bırakıyorum!

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

ÇATI ADAY ARAYIŞI BİTMELİDİR

Özbek'in Metin Öztürk ile birleşmesine ve 'çatı adayı' vurgusuna da tepki gösteren Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray geçmişinden ders almazsa, bu büyük hata olur. Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir, önce temeli düzeltmemiz lazım.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Kendi listesini yapamayacağı için ya da tek başına girmesi söz konusu olan seçimi kaybedeceğinden emin olan adaylar, bir koalisyon yaparak Galatasaray Kulübü içerisinde pozisyon belirlemeye çalışıyorlarsa bu Galatasaray'ın makus tarihi olamaz.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Buna hep birlikte tepki göstermemiz lazım. Galatasaray bölünmez bir bütündür. Kimsenin de birleştirici çatı aday emaresi altında gayret göstermemesi lazım" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Başkan Adayı Dursun Özbek, Hamamcıoğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarıyla ilgili, "Galatasaray'ın bu parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım" dedi. Özbek, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın kulüpler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Bu şartlarda başarılı olmanın mümkün olmadığını kaydeden Dursun Özbek, "Bu içinden çıkılması zor bir hal alıyor.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Bu şekilde etki altında kaldığımız zaman camia kendi içinde parçalama yaşıyor, başarısızlık geliyor" ifade etti.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Dursun Özbek, Galatasaray'da bölünmeler yaşandığını dile getirerek, "Galatasaray'ın bu parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım. Galatasaraylıların birbirlerini sevmesi lazım" ifadesini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

KORKMAYIN, ENDİŞE ETMEYİN

Özbek şöyle devam etti: Birlikte hareket etmemizin önünde ne engel var? Hepinizden rica ediyorum, birbirimizi sevelim. Buna Galatasaray'ın ihtiyacı var. Eyleme geçmek için Galatasaray başkanlığına aday oldum.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmemiz lazım. Bu ruh nedir? Maddi olanakların eksik olduğu zaman bile sportif başarılardan geri kalmayan, Avrupa'da elde ettiği başarılarla mazlum devletlerin umudu olan bir takımız var.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Dolayısıyla hemen birleşerek 2000 ruhuna geri dönmemiz lazım. Hiç korkmayın, endişe etmeyin. Büyük Atatürk'ün de dediği gibi; 'muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur'.


Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Florya ve Kemerburgaz projelerinin haricinde 8-9 önemli projeleri daha bulunduğunu ifade eden Özbek, "Bu projelerle elde edeceğimiz paylar tahminlerin ötesinde... Bunları sizin onayınıza sunacağız.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! O proje tartışma yarattı

Projelerden gelecek paraya dokunmadan kanayan yaramız olan, Bankalar Birliği ile olan borcumuzun ödemesine göndereceğiz. Günde 1 milyon liraya yakın faiz ödüyoruz. Bu sarmaldan çıkmamız lazım. Geçmişten ders alarak geliyoruz. Öyle har vurup harman savurmak yok. Eğer biz sevgi ve beraberliği sağlayamazsak, yerin dibine girsin bu projeler. Biz hiçbir şeyde muvaffak olamayız. Birbirimizi niye sevemiyoruz, anlamıyorum ki?" dedi

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