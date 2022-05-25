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Forvete sürpriz aday

Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da forvet için de kollar sıvandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Forvete sürpriz aday

Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da forvet için de kollar sıvandı. Sarı-kırmızılı ekip birçok isimle anılırken bunlardan birisi de annesi Türk olan ve Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için uğraş verilen Rhian Brewster... 2020 yılında 26 milyon euro'ya Liverpool'dan Sheffield United'a geçen 22 yaşındaki golcünün kiralanması planlanıyor.

1 Nisan 2000 yılında Londra'da doğan Rhian Brewster'ın annesi Kıbrıs'lı ve adı Hülya Hasan Brewster... Hem annesi hem de babası genç oyuncuya büyük destek verirken Brewster, Championship'de yer alan Sheffield'da bu sezon 14 maçta forma şansı bulabildi, 3 gol attı.

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