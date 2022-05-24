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Galatasaray'da tarihi felaket! İşte o rakamlar

Galatasaray için kabus gibi geçen lig bitti. Kötü geçen sezonun faturası çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Torrent yönetiminde ikinci kez ligi eksi averajla tamamladı. Ayrıca 13. sırada yer alarak en kötü derecesine imza attı. Liderin 29 puan arkasında kalan Aslan, yalnızca 14 galibiyet alabildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da tarihi felaket!

Galatasaray adına hayal kırıklığı dolu bir sezon sona erdi.

Galatasaray'da tarihi felaket!

Fatih Terim ile sezona başlayan ve Domenec Torrent ile devam etti.

Galatasaray'da tarihi felaket!

Sarı-kırmızılı ekip, bir türlü toparlanamadı ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayabildi.

Galatasaray'da tarihi felaket!

Son maçında deplasmanda Antalyaspor'la berabere kalan Cimbom, 38 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

Galatasaray'da tarihi felaket!

52 puanla 13. sırada tamamladığı ligde 51 gol atıp kalesinde 53 gol gördü.

Galatasaray'da tarihi felaket!

Galatasaray daha önce de 2010-2011 sezonunu 8. tamamlamış ve eksi 5 averaj yazmıştı.

Galatasaray'da tarihi felaket!

Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı ligde Fenerbahçe 2., Beşiktaş ise 6. sırada yer aldı.

Galatasaray'da tarihi felaket!

Sarı-kırmızılılar lider Trabzonspor'un tam 29 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray'da tarihi felaket!

38 maçın 24'ünde puan kaybetmekten kurtulamadı.

Galatasaray'da tarihi felaket!

Galatasaray, 13. sırada yer alarak 1959 yılından bu yana tarihinin en kötü derecesine imza attı.

Galatasaray'da tarihi felaket!

11. sırada bitirdiği 1981-1982 sezonunu dahi arattı.

Galatasaray'da tarihi felaket!

İLK 10'A GİREMEDİLER

Kerem Aktürkoğlu 10 gol, 5 asistle Galatasaray'ın en skorer ismi oldu.

Galatasaray'da tarihi felaket!

Buna karşılık gol ve asist krallığı listelerinde ilk 10 sırada hiçbir Galatasaraylı yer almayı başaramadı.

Galatasaray'da tarihi felaket!

1959'DAN BERI G.SARAY'IN EN KÖTÜ SIRALAMALARI:

1969/70 9.

Galatasaray'da tarihi felaket!

1979/80 9.

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