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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde atağa kalktı! Sekou Mara, Bernardeschi, Emmanuel Dennis...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan ve tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları sessiz sedasız sürüyor. 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da henüz hoca belli olmasa da başkan adayları ve mevcut yönetim transferde çalışmalarını sürdürüyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:00
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde atağa kalktı! Sekou Mara, Bernardeschi, Emmanuel Dennis...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Burak Elmas yönetiminin başa gelmesiyle Fatih Terim yönetiminde gençleştirme projesine başlayan ve 25 milyon Euro harcayarak genç futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da, Fatih Terim ile başlayan sezon olumsuz sonuçların ardından 13. sırada tamamlandı. Avrupa'da başarılı istatistik gösteren Aslan, ligde oldukça düşük puanlar elde etti.

Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent takımın başına geçti. İspanyol teknik adam ile de dikiş tutturamayan Aslan, gelecek sezon için hem başkan hem hoca değiştirecek. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu sessiz bir şekilde hoca ve transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İŞTE GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER....

SEKOU MARA

Sarı Kırmızılılar'da Başkan Burak Elmas'ın eski danışmanı Luis Campos'un Sarı Kırmızılılar'a önerdiği son isim Bordeaux'tan Sekou Mara oldu.

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EMMANUEL DENNIS

Club Brugge'da forma giyerken Galatasaray forması giyerek idman yapan Emmanuel Dennis bir kez daha Galatasaray'la anılıyor. O dönemde Terim istemediği için 4 milyon euro'ya Watford'a giden Nijeryalı golcü, 10 gol ve 6 asistlik harika performansına rağmen takımını ligde tutmayı başaramadı.

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MICHY BATSHUAYI

Beşiktaş'ta forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Batshuayi'nin menajerinin, sürpriz bir çıkış yaptığı ortaya çıktı. Batshuayi'nin menajerinin, Dünya Kupası öncesinde oyuncusuna takım aradığı aktarıldı.

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BERNARDESCHI

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da Federico Bernardeschi listenin üst sıralarında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Juventus'taki sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 28 yaşındaki futbolcunun, Çizme ekibiyle yaptığı görüşmeler sonuçlandı. Görüşmelerden çıkan sonuç, Galatasaray'ı heyecanlandırdı.

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