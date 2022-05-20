Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Federico Bernardeschi heyecanı yaşanıyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Federico Bernardeschi heyecanı yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer sezonunda yapacağı hamlelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Sözleşmesi bitecek birçok isimle yolları ayırmayı hedefleyen Aslan, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor.
Bir süredir İtalyan yıldız Bernardeschi'yi gündemine alan Cimbom'a transferde müjdeli haber geldi.
Bu sezon iyi bir sezon geçirmeyen Juventus beklentilerin altında kaldı ve taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Çizme ekibinde 27 Serie A maçında sahaya çıkan Bernardeschi'nin bir süredir kadrodaki yeri tartışılıyordu.
2017 yılında Fiorentina'dan Juventus'a transfer olan Bernardeschi, kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.
Juventus'taki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadı.
Yıldız oyuncunun, Chiellini ve Dybala ile birlikte İtalyan ekibine veda edeceği ifade edildi.
Serbest duruma gelecek olan Bernardeschi, yeni takımına bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek.
3 TALİBİ BULUNUYOR!
İtalyan basınında yer alan habere göre, yıldız oyuncunun 3 talibi bulunuyor.
Bernardeschi için Galatasaray, Lazio ve Milan'ın devrede olduğu ifade edildi.
Sağ kanat mevkisinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, sol kanat ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
İtalya Milli Takımı'nda 38 maça çıkan Bernardeschi'nin 6 golü bulunuyor.
Federico Bernardeschi'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.