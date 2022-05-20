Haberler Galatasaray Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da Federico Bernardeschi listenin üst sıralarında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Juventus'taki sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 28 yaşındaki futbolcunun, Çizme ekibiyle yaptığı görüşmeler sonuçlandı. Görüşmelerden çıkan sonuç, Galatasaray'ı heyecanlandırdı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 19:09 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 19:13
BURAK ŞENTÜRK
Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Federico Bernardeschi heyecanı yaşanıyor.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer sezonunda yapacağı hamlelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Sözleşmesi bitecek birçok isimle yolları ayırmayı hedefleyen Aslan, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Bir süredir İtalyan yıldız Bernardeschi'yi gündemine alan Cimbom'a transferde müjdeli haber geldi.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Bu sezon iyi bir sezon geçirmeyen Juventus beklentilerin altında kaldı ve taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Çizme ekibinde 27 Serie A maçında sahaya çıkan Bernardeschi'nin bir süredir kadrodaki yeri tartışılıyordu.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

2017 yılında Fiorentina'dan Juventus'a transfer olan Bernardeschi, kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Juventus'taki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadı.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Yıldız oyuncunun, Chiellini ve Dybala ile birlikte İtalyan ekibine veda edeceği ifade edildi.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Serbest duruma gelecek olan Bernardeschi, yeni takımına bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

3 TALİBİ BULUNUYOR!
İtalyan basınında yer alan habere göre, yıldız oyuncunun 3 talibi bulunuyor.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Bernardeschi için Galatasaray, Lazio ve Milan'ın devrede olduğu ifade edildi.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Sağ kanat mevkisinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, sol kanat ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

İtalya Milli Takımı'nda 38 maça çıkan Bernardeschi'nin 6 golü bulunuyor.

Ve görüşme sonuçlandı! Bernardeschi'den Galatasaray'a transfer müjdesi

Federico Bernardeschi'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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