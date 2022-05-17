Aleyhimize çalıştı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 4-11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmadığını açıkladı. Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Elmas, "Ümit ediyorum Galatasaray başkan olarak son çıkışım. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim. 11 Nisan'da yapılacak seçim için de aday değilim" diye konuştu. Seçimin iptal edilmesinin ardından sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini belirten Elmas, "Seçim 4-11 Haziran'da yapılacak ve yapılması için elimizden geleni yapacağız. Bütün bu süreçte aileme teşekkür ediyorum. Aileme ciddi anlamda saldırılar oldu. Onlar bence daha zor geçirdiler. Galatasaray'ın birleşme gibi bir iradesi olmadığını gördüm" ifadesini kullandı.

TAZMİNAT KONUSU ÇİRKİNLEŞTİ

Fatih Terim'le yolların ayrılmasıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Başkan Elmas, "Fatih Terim konusuyla ilgili daha önce çok tartıştık. Ben yine kendi bakış açımla ve karşımdaki kişiyi de korumak açısından doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. O dönemde çok net şekilde fikirlerimi açıkladım. Her ne kadar Fatih Hoca'nın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etse de, Galatasaray Kulübü ile Florya'nın iki ayrı kulüp olması nedeniyle aldığımız bir karardı. Torrent'le uzun vadeli bir proje için anlaşmıştık ama geldiği günden itibaren organize şekilde yıpratıldı. Tazminat olayı da çok çirkinleştirildi. Geldiğimizde, uzun vadeli bir bakış açısına 5 aylık kontrat yapacak halimiz yoktu" dedi.

İBRA OLMADAN 2 YIL YÖNETTİLER

Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın Divan'da yaptıkları konuşmalara cevap veren Elmas şunları söyledi: Genel kurul iradesini hiçe saymış, 'kuruş değil, duruş' tweet'leriyle kendilerine takipçi kazanmak için yola çıkmış insanların neler yaptığına bakalım. İbra olmadan 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Bazı üyelerin, Galatasaray Liseli kardeşlerimizin linç edilmesine sessiz kaldılar. Bedava aldıkları dedikleri Oğulcan ile yapılan krizin, Galatasaray'a Rizespor ile yaşadıkları olaylarda maddi ve manevi zarar vermesine sebebiyet verdi. Sonra utanmadan haksız iddialarda bulundular ve ailemi karıştırdılar. Bundan sonra bunlara sessiz kalmayacağız.

SUİSTİMAL ETTİ

Dıvan'da yapılan konuşmaların kendisini çok üzdüğünü kaydeden Burak Elmas, "İnsanlar geçmişte yaptıklarıyla nasıl ters düştüklerini fark etmiyorlar" diyerek şöyle devam etti: Metin Öztürk Bey, beni, 'kayyum başkan' olarak itham etmiştir. Galatasaray'ı tanımadığı, bilmediğini ortaya koymakla beraber, kendilerine yapmış olduğumuz iyilikleri de suiistimal etmiştir. Kendisi ibra mekanizmasını, bu olağan genel kurulu kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir.

LUİS CAMPOS KURUŞ ALMADI

"Luis Campos bir kuruş almadı. Onlar da şaşırdılar yaşananlara... Yabancı oldukları için daha çok şaşırdılar. Luis de bu sistemde görev yapmayacağını söyledi. Mayıs ayında imzalayacaktık. İmzalamadık. Yeni gelen yönetim, kendisiyle çalışmak isterse ikna etmelidir."

ÖZBEK'İ HİÇ DÜŞÜNMEDİM

Yeniden adaylığı gündem de olan Dursun Özbek'le yaptığı görüşmeler hakkında da konuşan Elmas, "Bizde eski başkan tabiri yoktur, Dursun Özbek'le birçok kez görüştük. Dursun Özbek aday olursa destekler miyim, bunu hiç düşünmedim. Fakat mevcut iki adaya oy vermeyeceğim" dedi.

KÖTÜ NİYETLİ BİR HAREKET

Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun 'transfer harcaması yapılmasın' tweet'ini değerlendiren Elmas, "O da bir kötü niyet örneğidir. Voleybol gibi bazı şubelerde transferlerin erken sonuçlanması gerekiyordu. Onların sürece dahil olmasını istedim" dedi.