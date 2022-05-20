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Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda başkan seçimi için geri sayıma geçilirken, adayların yönetim listeleri belli olmaya başladı. Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından Dursun Özbek'in da yönetim listesi belli oldu. İşte o liste...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 17:18
Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Dursun Özbek, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.
Yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle;

BAŞKAN: Dursun Özbek

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

İşte Özbek'in ilk sözleri;

"Heyecanlıyım tabii. Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benimle beraber yürümeyi kabul eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Eşref kardeşime de başarılar diliyorum"

"12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz, Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarı için projelerimiz var. Biz Galatasaraylıyız, bizde sen ben yok sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz."

"Erden Timur kardeşim hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet verecek ekibimiz var."

"Erden Timur kardeşim, Sportif A.Ş'de olacak. Kendisi çok deneyimli. Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde en önde hizmet edecek."

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