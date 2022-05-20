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Antalyaspor - Galatasaray maçı öncesi Domenec Torrent açıklamalarda bulundu!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 19:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 19:34
Antalyaspor - Galatasaray maçı öncesi Domenec Torrent açıklamalarda bulundu!

Antalyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaşacak. Her iki takım da Antalya Stadyumu'nda oynanacak müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Domenec Torrent:

Antalyaspor'un son 4 maçını inceledik. Gördüğüm şeyler çok hoşuma gitti. Çok farklı oynuyorlar gerçekten. Çok iyiler.

Oynamayan oyuncularla ilgili birçok şey bilinmiyor. Morutan sakat. Arda Turan, Feghouli son 4 antrenmana katılmadı. Kerem çok yorgun. Onun da rahatsızlığı var. O yüzden forma giyemeyecek.

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