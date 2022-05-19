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Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

Galatasaray ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38 ve son haftasında kozlarını paylaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadeyi kazanmak isteyen iki takım ligi 3 puanla tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 15:24
Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

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