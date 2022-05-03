SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

Geçen sezon şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray tanınmaz halde... Yeni bir yönetimle, Fatih Terim yönetiminde sezona giriş yapan ve alınan başarısız sonuçların ardından Domenec Torrent ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarını üzmeye devam ediyor.
Son olarak Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray bu sezon 14. yenilgisini yaşadı.
35 haftada 13 galibiyeti olan Cimbom 8 de beraberlik aldı. En kötü sezonlarından birisine imza atarken attığı 47 gole karşılık kalesinde 50 gol birden gördü ve -3 averajla 13. sırada kendisine yer bulabildi.