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SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

Spor haberi... Fatih Terim'le başladığı sezonda Domenec Torrent'le yoluna devam eden Cimbom, bir türlü istikrara kavuşamadı. 35 haftada galibiyetinden çok yenilgi yaşadı, attığı golden fazlasını kalesinde gördü. Kongresi de yılan hikayesine döndü. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

Geçen sezon şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray tanınmaz halde... Yeni bir yönetimle, Fatih Terim yönetiminde sezona giriş yapan ve alınan başarısız sonuçların ardından Domenec Torrent ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarını üzmeye devam ediyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

Son olarak Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray bu sezon 14. yenilgisini yaşadı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

35 haftada 13 galibiyeti olan Cimbom 8 de beraberlik aldı. En kötü sezonlarından birisine imza atarken attığı 47 gole karşılık kalesinde 50 gol birden gördü ve -3 averajla 13. sırada kendisine yer bulabildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

BU SEZON GOL YEME REKORU KIRDI
34 haftalık maratona sahne olan 2003-04 sezonunda 47, 2010-11 sezonunda 46 gol, 2015-16 sezonunda 49 gol yiyen Galatasaray bir anlamda Burak Elmas başkanlığında ve Torrent'in kenar yönetiminde en kötü performansına imza atıp, rekor kırdı!..

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

Galatasaray sahada dökülürken 26 Mart'taki kongrenin ardından yönetimsiz de kaldı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

İbra edilmeyen Başkan Elmas'ın 30 Nisan'a seçim koymasına karşılık açılan davalar nedeniyle sandık kurulamadı ve kongre bir kez daha ertelendi. Şimdi taraftarlar seçimin yapılmasını ve kötü günlerin geride kalmasını bekliyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

55 GÜNLÜK MARATON
Seçimin arifesinde olan Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında transfer ve futbolculardan alınacak olan borçsuzluk kağıdı geliyor. Süper Lig'in yeni sezonu 5 Ağustos başlayacak ve sarı- kırmızılıları seçim sonrası 55 günde yoğun bir gündem bekliyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

BORÇLAR DAĞ GİBİ
Yeni yönetim seçimden sonra 18 gün içinde Mostafa Mohamed için 4 milyon dolar ödemek zorunda...

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

Ayrıca Ağustos ayında Bankalar Birliği'ne ilk taksit yatırılacak. Mali kongrede bütçeye onay çıkmaması nedeniyle 600 milyon TL'ye yakın borcun biriktiği ifade ediliyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

ZAMALEK'TEN TEHDİT
MOSTAFA Muhamed'in eski takımı Zamalek, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti. Mısır kulübünün, 1 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken 4 milyon doların bir an önce yatırılmasını talep ettiği bildirildi. Mısır basını, konuNUN FIFA'ya taşınabileceğini kaydetti.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

İZLEMEDEN DÖNDÜ
Romanya'nın hocası Edi Ioardanescu'nun Süper Lig maçlarını takip etmek için İstanbul'a geldiği ifade edildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...

Ioardanescu'nun Sivas maçına da gittiği ancak Morutan'ın 14 dakika süre bulması ve Cicaldau'nun yedek kalması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

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