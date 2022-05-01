GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI İZLE 📺 | Galatasaray - Sivasspor canlı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, 35. hafta maçında Sivasspor'u konuk ediyor.

Kritik müsabakada Kadir Sağlam düdük çalıyor.

📺 GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sivasspor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 20:30'dan itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Semih, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre, Kerem, Babel, Gomis

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare

👉 32. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, oynadıkları maçla birlikte ligde 32. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 31 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 6 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 40 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazanmıştı.

👉 EVİNDEKİ SON 4 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, evinde sonra olarak Trabzonspor'a kaybetti, Kayserispor ile de berabere kaldı. Aslan, bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve son olarak Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.



Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

✋ 3 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Marcao ile sakatlıkları bulunan kaleci Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui, maçta forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Patrick van Aaholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç da yarın kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Medipol Başakşehir maçında görev alamayacak.