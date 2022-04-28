Önceliğimiz yabancı hoca

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, 38 yıldır camianın çeşitli kademelerinde bulunduğunu belirterek, "Galatasaray'ın bana verdiklerini Galatasaray'a iade zamanı geldiğini düşünüyorum. O yüzden de adaylığımı koydum" diye konuştu. Projelerinden bahseden Hamamcıoğlu, "Yönetilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş Galatasaray vaat ediyoruz. Çünkü Galatasaray'da artık günlük çözümlerle, popülist söylemlerle, ucu açık vaatlerle bir yere gelinmeyeceğini hep birlikte gördük. Galatasaray kendi kaynaklarından, kendi küllerinden yeniden doğmak zorunda" şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ BİR YÖNETİM ŞART

Galatasaray'ın gerçekleriyle herkesin yüzleşmesi gerektiğini ifade eden Eşref Hamamcıoğlu, "Birinci gerçek hedef bu. Bunun için de şeffaf iletişim lazım. Popülist söylemlerden kaçınmak ve imkanı olmayan vaatlerle camiayı oyalamamak gerekiyor. En temel sorunlarımızdan bir tanesi bu. Artık Galatasaray'ın ayakları yere basarak yönetilmesi lazım. Bunun için dirayet, sabır, cesaret şart, en önemlisi güçlü bir genel kurul iradesiyle iş başına gelmiş, 'güçlü bir yönetim şart' diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın başına getirmeyi düşündükleri teknik adamla ilgili de şunları söyledi:

CAMİA BÖLÜNDÜ

Galatasaray'ın en büyük sorunun sorulması üzerine Hamamcıoğlu, "Bir defa camiada sorun var. Ötekileştirme, ayrışma, bölünmüşlük var. Bu zamana kadar Galatasaray'ın en büyük gücü birlikte olmaktan geliyordu. Bu fikir ayrılıklarını aynı potada eriterek, tek vücut olarak toplum içine çıkan bir camia olmalıyız" dedi.

TORRENT'TEN RAPOR ALACAĞIZ

"Kuracağımız profesyonel kadro bu konuda çok tecrübeli. Bize vereceği raporlar, getireceği bütçe, 3 yıllık vizyona göre en doğru kararı vereceğiz. Torrent'in sözleşmesi var. Burada esas olan bu sözleşmeye bağlı olarak Galatasaray'ın itibarını, Torrent ve arkadaşlarının itibarını korumak olacaktır. Torrent ve ekibinden bir rapor alacağız. Bu rapora göre en doğru kararı vereceğiz. Bizim önceliğimiz yabancı teknik direktör. Bununla ilgili olarak hiç kimse ile görüşmedik.

HER OYUNCU SATILABİLİR

TRT Spor'a konuk olan Eşref Hamamcıoğlu, oyuncu satışına sıcak baktığını ifade etti. "Galatasaray'a değer katacak her oyuncuyu satmaya hazırız" diyen Hamamcıoğlu, Başkan Burak Elmas'la ilgili ise, "Çok fazla şey vadetmesi onun için bir handikap oldu" dedi.