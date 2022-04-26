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Yenilmez armada

Cimbom'da bu sezon futbol branşı her alanda büyük hüsran yaşattı. Lige ve kupaya erken "Elveda" diyen Galatasaray, Avrupa'da ise yoluna bir süre devam etmiş ancak sona yaklaşamıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
Yenilmez armada

Cimbom'da bu sezon futbol branşı her alanda büyük hüsran yaşattı. Lige ve kupaya erken "Elveda" diyen Galatasaray, Avrupa'da ise yoluna bir süre devam etmiş ancak sona yaklaşamıştı. Basketbolda da işler kötü giderken göreve gelen Andreas Pistiolis takımı ayağa kaldırmıştı. Yunan koç idaresinde 6'da 6 yapan Aslan hiç umutlu olmadığı sezonda şampiyonluk için düş kurmaya başladı. Sarı-kırmızılılar son hafta Telekom ile karşılaşacak. Ardından da play-off'taki rakibini bekleyecek.

TARAFTAR BÜTÇE İSTİYOR

Sarı-kırmızılı camia şu günlerde tamamen basketbol şubesinin etrafında kenetlenmiş durumda. Geçmiş yıllarda Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yakalanan o müthiş hava şimdi Sinan Erdem'e taşındı. Binlerce taraftar Cimbom'un potadaki iç saha karşılaşmalarını tıklım tıklım dolduruyor. Basketbolcular da unutulmaz 'Yenilmez Armada' ruhunu parkeye yansıtıyor. Sarı-kırmızılı camia cumartesi günü seçilecek yeni başkan ve yönetimden Yunan koç Andreas Pistiolis'e daha fazla bütçe vermesini talep ediyor.

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