Hokus pokus!

Galatasaray, Altay'ı 1-0 mağlup ederken sahnede yine bu sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu vardı. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 8. dakikada gole ulaştı. Berkan'ın pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu, şık bir çalımla rakibini geçtikten sonra dar açıdan sol ayağıyla sert bir şut gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cimbom ilk yarıda Bafe Gomis ve Ryan Babel ile de gole yaklaştı ama kaleci Lis gol izni vermedi. İkinci yarıda ev sahibi biraz daha etkiliydi.

HER YERDE ZİRVEDE

Özellıkle maçın son anlarında Kappel ve Poko ile iki net pozisyon yakaladı. Ancak Muslera gole izin vermedi. Dış sahada 3 maç sonra kazanan Galatasaray, puanını 47'ye yükseltip 11. sıraya çıktı. 17. sıradaki Altay'ın kümede kalma umutları iyice azaldı. Galatasaray'a 3 puan getiren Kerem ligdeki gol sayısını 9'a, toplamda ise 12'ye çıkardı. Yıldız, Cimbom'un en çok maça çıkan (48), en çok gol atan (12) ve en çok asist yapan (7) ismi durumunda...

İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Torrent geçen hafta 2-0 kazandıkları Malatya maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte gribal enfeksiyon geçiren Taylan ile Halil'in yerine Emre Kılınç ve Bafetimbi Gomis şans buldu. Gençlere şans vermeyen Torrent yine tepkilerin odağında yer aldı.

ÇIKMADI CEZALI OLDU

Maçın 53. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelenin ardından adalesi atan Marcao oyuna devam edemedi. Brezilyalı kenara yakın yerden çıkmak yerine orta sahaya yönelince hakem sarı kart gösterdi. Cezalı duruma düşen Marcao, Sivas karşısında yok.

GOMIS ETKİSİZ KALDI

Altay karşısında ilk 11'de forma giyen Gomis, 66 dakika sahada kaldı. Fransız yıldız, 20. dakikada sert bir vuruş yaptı ama kaleci Lis'i aşamadı. 38'de ise ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Beklentilerin altında kalan Gomis 66. dakikada kenara alındı.