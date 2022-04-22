Haberler Galatasaray Lucescu'dan flaş sözler: Morutan ve Cicaldau...

Lucescu'dan flaş sözler: Morutan ve Cicaldau...

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran eski milli takım teknik direktörü Lucescu, flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip eden Luce, Morutan ve Cicaldau ile ilgili konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 11:50
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Lucescu'dan flaş sözler: Morutan ve Cicaldau...

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran eski milli takım teknik direktörü Lucescu, flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip eden Luce, Morutan ve Cicaldau'nun takımın en iyi isimleri olduğunu söyledi.

Luce Romanya'da katıldığı bir telezivyon programında şunları söyledi;

"Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçı yerinde izledim. Cicaldau ve Morutan da oynadı. İki isim de Galatasaraylı diğer futbolcuların üzerindeler. Takımda yalnızca Morutan ve 2-3 isim dripling yapabiliyor. Onlar iyi oyuncular."

DİĞER
Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan'ın ünlü oyuncunun eşi olduğunu biliyor muydunuz? Yürek burkan paylaşım!
Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman'dan bomba yorum: "Denk gelseydi olurdu kısmetimde Faik varmış"
Beşiktaş'a İngiltere'den kanat geliyor! Ismael onay verdi
Muslera için çarpıcı iddia! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mahkeme kararını verdi! G.Saray'da seçim...
Zamalek'i Galatasaray korkusu sardı! O para ödenecek mi?
KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK? | Mayıs 2022 KYK burs ve kredileri bayramdan önce ödenecek mi?
Hırka-i Şerif 2 yıl sonra açılıyor! İşte ziyaret saatleri
Earth Day Instagram hikayesi nedir? Nasıl kullanılır?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lucescu'dan flaş sözler: Morutan ve Cicaldau... Lucescu'dan flaş sözler: Morutan ve Cicaldau... 11:50
Zamalek'i Galatasaray korkusu sardı! O para ödenecek mi? Zamalek'i Galatasaray korkusu sardı! O para ödenecek mi? 11:45
Rizespor-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! Rizespor-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 11:36
Göztepe 'kalım' maçına çıkıyor! Göztepe 'kalım' maçına çıkıyor! 11:06
Mike Tyson'dan şoke eden hareket! Uçakta yolcuyu yumrukladı Mike Tyson'dan şoke eden hareket! Uçakta yolcuyu yumrukladı 10:40
Formula 1'de İtalya GP'si heyecanı! Formula 1'de İtalya GP'si heyecanı! 10:37
Daha Eski
Umut Bozok'tan transfer açıklaması! "Teklif olduğunu..." Umut Bozok'tan transfer açıklaması! "Teklif olduğunu..." 10:00
Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:46
Doncic'ten kötü haber! Doncic'ten kötü haber! 09:36
Muslera için çarpıcı iddia! Yeni adresi... Muslera için çarpıcı iddia! Yeni adresi... 09:27
Performansı beğenilmedi! Kulübeye çekilecek Performansı beğenilmedi! Kulübeye çekilecek 08:32
F.Bahçe'nin gözdesi Fransız devine gidiyor! F.Bahçe'nin gözdesi Fransız devine gidiyor! 08:14