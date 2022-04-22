Lucescu'dan flaş sözler: Morutan ve Cicaldau...

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran eski milli takım teknik direktörü Lucescu, flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip eden Luce, Morutan ve Cicaldau'nun takımın en iyi isimleri olduğunu söyledi.

Luce Romanya'da katıldığı bir telezivyon programında şunları söyledi;

"Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçı yerinde izledim. Cicaldau ve Morutan da oynadı. İki isim de Galatasaraylı diğer futbolcuların üzerindeler. Takımda yalnızca Morutan ve 2-3 isim dripling yapabiliyor. Onlar iyi oyuncular."