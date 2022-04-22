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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera için Meksika iddiası! Necaxa takibe aldı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı eldivenin, Meksika ekibi Necaxa tarafından takibe alındığı öne sürüldü. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 09:28
GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera için Meksika iddiası! Necaxa takibe aldı

Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başına gelen Fernando Muslera, takımdan ayrılabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera için Meksika iddiası! Necaxa takibe aldı

Meksika basınından, deneyimli eldiven için ilginç bir iddia geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera için Meksika iddiası! Necaxa takibe aldı

Necaxa takımı yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve gözdelerinden birisi de Galatasaray'da kariyerinin sonuna geldiğine inanılan Muslera...

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera için Meksika iddiası! Necaxa takibe aldı

İddialara göre Uruguaylı eldivenin menajeri ile bir görüşme yapıldı. Muslera'nın Meksika'da yaşamayı eğlenceli bulabileceği iletildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera için Meksika iddiası! Necaxa takibe aldı

35 yaşındaki Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

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