GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera için Meksika iddiası! Necaxa takibe aldı

Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başına gelen Fernando Muslera , takımdan ayrılabilir.

Meksika basınından, deneyimli eldiven için ilginç bir iddia geldi.

Necaxa takımı yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve gözdelerinden birisi de Galatasaray'da kariyerinin sonuna geldiğine inanılan Muslera...