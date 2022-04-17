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Galatasaray'da yıldızlar satılacak

Galatasaray'ın en kısa sürede, en hızlı şekilde nakit para bulabilmesinin yolu oyuncu satışı gerçekleştirmek olacak. Bu sezon sarı-kırmızılı takımda yıldızı parlayan ve Avrupa'nın birçok takımının ilgisini çeken isimler sezon sonunda yüksek bonservisle satılarak, gelir elde edilmeye çalışılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'da yıldızlar satılacak

Galatasaray'ın en kısa sürede, en hızlı şekilde nakit para bulabilmesinin yolu oyuncu satışı gerçekleştirmek olacak. Bu sezon sarı-kırmızılı takımda yıldızı parlayan ve Avrupa'nın birçok takımının ilgisini çeken isimler sezon sonunda yüksek bonservisle satılarak, gelir elde edilmeye çalışılacak. Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu, birçok dev kulübün ilgisini üzerinde topladı. Ayrıca Victor Nelsson ve Marcao Teixeira da Avrupa Ligi'nde gösterdikleri performansla birçok Avrupa takımını peşine taktı.

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