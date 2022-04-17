Galatasaray'da yıldızlar satılacak

Galatasaray'ın en kısa sürede, en hızlı şekilde nakit para bulabilmesinin yolu oyuncu satışı gerçekleştirmek olacak. Bu sezon sarı-kırmızılı takımda yıldızı parlayan ve Avrupa'nın birçok takımının ilgisini çeken isimler sezon sonunda yüksek bonservisle satılarak, gelir elde edilmeye çalışılacak. Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu, birçok dev kulübün ilgisini üzerinde topladı. Ayrıca Victor Nelsson ve Marcao Teixeira da Avrupa Ligi'nde gösterdikleri performansla birçok Avrupa takımını peşine taktı.