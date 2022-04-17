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GALATASARAY HABERLERİ: Sürpriz hoca adayı! Franck Haise "Tamam" dedi

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da Torrent'in geleceği de merakla bekleniyor. Seçime gidecek olan sarı-kırmızılılarda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayının ise Lens'in başındaki Franck Haise olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 07:07
GALATASARAY HABERLERİ: Sürpriz hoca adayı! Franck Haise "Tamam" dedi

Seçime doğru Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk hazırlıklarını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sürpriz hoca adayı! Franck Haise "Tamam" dedi

Camianın gözü de iki adayın teknik direktör adaylarına çevrildi. Öztürk ve ekibi yerli çalıştırıcılar üzerinde dururken, Okan Buruk ile Nuri Şahin ilk sırada düşünülen isimler.

GALATASARAY HABERLERİ: Sürpriz hoca adayı! Franck Haise "Tamam" dedi

Sabah'ın haberine göre; Eşref Hamacıoğlu cephesinde ise Fransız ekolü ağır basarken, prensipte anlaşma yapılan teknik adamın Lens'in başındaki Franck Haise olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sürpriz hoca adayı! Franck Haise "Tamam" dedi

'HER TAKIMIN KENDİNE GÖRE SİSTEMİ OLMALI'

1 Temmuz 2017'den 24 Şubat 2020'ye kadar Lens'in B takımını çalıştıran Fransız hoca, sonrasında A takımın başına getirilirdi. Farklı oyun sistemlerini kullanması ile öne çıkıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Sürpriz hoca adayı! Franck Haise "Tamam" dedi

Son dönemde 3-4-1-2 ve 3-4-3 planlarıyla Lens'i oynatan Haise, buna rağmen katı bir sistem savunucusu olmaması ile biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Sürpriz hoca adayı! Franck Haise "Tamam" dedi

Takımın yapısına göre oyun anlayışı oluşturulması gerektiğini benimseyen ve "Her ekibin kendisine göre sistemi olmalıdır" diyen 51 yaşındaki hoca, Hamamcıoğlu ve ekibiyle yaptığı görüşmede de bu sözlerinin altını çizdi. Hamamcıoğlu'nun ikinci adayı en son Lyon'u çalıştıran ve şu anda boşta olan Rudi Garcia.

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