GALATASARAY HABERLERİ: Sürpriz hoca adayı! Franck Haise "Tamam" dedi

Son dönemde 3-4-1-2 ve 3-4-3 planlarıyla Lens'i oynatan Haise, buna rağmen katı bir sistem savunucusu olmaması ile biliniyor.

Takımın yapısına göre oyun anlayışı oluşturulması gerektiğini benimseyen ve "Her ekibin kendisine göre sistemi olmalıdır" diyen 51 yaşındaki hoca, Hamamcıoğlu ve ekibiyle yaptığı görüşmede de bu sözlerinin altını çizdi. Hamamcıoğlu'nun ikinci adayı en son Lyon'u çalıştıran ve şu anda boşta olan Rudi Garcia.