Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Gerçeklerin farkına varmalıyız"

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Galatasaray'ın sportif başarıyı satın almayı bırakması lazım. Galatasaray, kendi yeteneklerini kendisi yetiştirebilir. Yapılması gereken; sportif başarıdan finansman yaratmaktır.

Sporcular aynı zamanda yatırımdır. Galatasaray DNA'sına uyum sağlayabilecek sporcuları yetiştirebiliyorsak ve zamanı geldiğinde ederine satabiliyorsak, bundan kaçınmamak gerek. Futbol şubesi profesyonel bir şubedir.

Galatasaray, atkı ve forma pazarlamaktan vazgeçmeli. Bu, Galatasaray gibi büyük bir kulübün işi değil. Mağazacılıkta bir reform yapılması gerekiyor.

İçine düştüğümüz durum akılcılık, gerçekçilik ve fedakarlık eksikliği vardır. Günlük popülist yaklaşımlarla tribünlere oynayarak, pembe rüyalar vaat ederek, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak kulübümüzün bir yere gideceği yok.

"GERÇEKLERİN FARKINA VARMALIYIZ"

Bunu son senelerde yaşıyoruz. Benim de edindiğim en önemli deneyim ve gözlem budur. Galatasaray mutlaka ve mutlaka bu gerçeklerin farkına varmalı. Pembe tablolar, pembe hayallere götürüyor maalesef. Beklentiler arttıkça üyeler arasındaki ilişkiler sertleşiyor.

Ben Burak Elmas ve ekiplerine gıyaplarında teşekkür ediyorum. Bu iş ailenizden, işinizden fedakarlık yapmanızı gerektiriyor. Her türlü eleştiriye rağmen bu sorumluluğu alan herkes bir teşekkürü, alkışı hak eder.

Sosyal medya etkisiyle birlikte linç kültürü başladı. İnsanları sevmeyebilirsiniz ama saymak zorundasınız. Eleştirebilirsiniz ama hakaret ve küfür şansımız yoktur. Maalesef ve maalesef, Galatasaray'ın en büyük zenginliğinin farklılıklar olduğunu unutuyoruz.

Farklı oy kullananlar, cep telefonlarıyla resmedilerek linç edildiler. Bu bize yakışmaz. Galatasaraylılar Tevfik Fikret'in 'İrfanı hür, fikri hür, vicdanı hür" mottosunu dikkate almalı.

"ASLA TAVİZ VERMEYİZ"

Biz zor durumda sorumluluk almak istiyoruz. Bizi kimse linç etmeye, parçalamaya çalışmasın. En azından ben kendi adıma ve arkadaşlarım adına bundan taviz vermeyiz. Bu böyle bilinsin.

Geldiğimiz dönemeç çok zor. Köprüden önceki son çıkışı geçmek üzereyiz. Bu Galatasaray camiasının kurtuluşu için son fırsattır. Bütün genel kurul üyelerimizi, 30 Nisan'da bu sorumluluklarını yerine getirmeye davet edelim. Tatile 1 gün sonra çıkın.

"ÜNAL AYSAL SÖZ VERDİ"

Ünal Aysal ile görüştük. Kürek ve yelkene sponsor olmaya söz verdi. Sürekli kendisiyle görüşüyoruz.

Amatör şubeler, Galatasaray'ın halkla bütünleşmesinin en önemli araçlarından biridir. Atletizm olsun, yüzme, yelken, kürek, su topu, voleybol olsun. Basketbol da bunların içine dahildir. Bu şubelerin hepsinin sponsorlar ile yönetileceğinin sözünü veriyorum.