"Devrim yapacağız!"

Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapılacak genel kurulu öncesi adaylar çalışmalarını sürdürürken Eşref Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, kulüpte dirayetli, cesur ve gerçekçi kararlar alacak yönetime ihtiyaç olduğunu kaydetti. Yöneticiliğin bir motivasyon ve sorumluluk işi olduğunu vurgulayan Hamamcıoğlu, "Yeniden kulüp başkanlığına aday oldum. Galatasaray sıkıntılı günler geçiriyor fakat bunların hiçbirisi çözülemez değil. Bir anda olmayacak belki ama en büyük hedefimiz yeniden Galatasaray'ı yönetilebilir duruma getirmek" dedi.

BİRLEŞMEMİZ GEREKİYOR

"Eski başkanlarımızdan Sayın Ünal Aysal, Sayın Dursun Özbek bizi destekliyorlar. Neden? Galatasaray'ı birleştirme ihtiyacı duyuyorlar. Seçimi kazandıktan sonra beyaz bir sayfa açacağız" diyen Hamamcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Jupp Derwall döneminde olduğu gibi bir devrim yapmak istiyoruz. Savaşma ruhu olan, Galatasaray'a yakışan ve Galatasaray'ı başarıya ulaştırabilecek bir yabancı teknik adamla çalışmak isteriz. Yine yurt dışı eğitimi almış yardımcı antrenörler olmasını isteriz.

POPÜLİST YAKLAŞAMAYIZ

Hamamcıoğlu, Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin en az Galatasaray kadar sorunlu bir tabloya sahip olduğunu dile getirdi. UEFA ve TFF kriterlerinin yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeden kaynaklanan mecburiyetlerin bulunduğunu belirterek Hamamcıoğlu, "Bunlar olduğu sürece kimsenin popülist yaklaşması mümkün değil. Yıllardır iş dünyasında bulunmamız, itibar ve bağlantılarımızın kalitesinden dolayı bizim arkamızda çok güçlü gruplar var. Bu çok güçlü gruplar bütün şubelerimize destek olacak imkanlara sahip" diye konuştu.

CENK ERGÜN YÖNETECEK

Seçilmeleri halinde sportif direktörlük görevini Cenk Ergün'ün üstleneceğini kaydeden Hamamcıoğlu, "Onun şemsiyesi altında başarılı olanlar devam edecek. Başarılı olan, Galatasaray'ın DNA'sına uygun çalışan herkesle kucaklaşmaya hazırız" dedi.

SATIR BAŞLARI

-Fatih hoca uzun yıllar hizmet etti. Galatasaray'ın kurumsal hafızasıdır. İhtiyaç duyulması halinde danışman sıfatıyla kendisinden fikir alırız.

-Şu anda genel kurulun iptali söz konusu değil. Bayram öncesinde son hafta sonu, bundan dolayı katılım az olabilir.

-Galatasaray'da başkan, futbolcu transferiyle birebir ilgilenmemeli. Şu anda Burak Yılmaz konusu gündemde yok.

-'Kasa kolaylığı' diye tabir edilen parayı enjekte etmeye başladığınız zaman şeker etkisi yapıyor. Başta tatlı geliyor sonra tahrip etmeye başlıyor.

-Galatasaray en muzdarip takımlardan biri... İlişkilerin düzelmesi konusunda top federasyonda...