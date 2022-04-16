Haberler Galatasaray "Devrim yapacağız!"

"Devrim yapacağız!"

"İtibar ve bağlantılarımızın kalitesinden dolayı arkamızda çok güçlü gruplar var. Bu gruplar bütün şubelerimize destek olacak imkanlara sahip Derwall döneminde olduğu gibi bir devrim yapmak istiyoruz. Savaşma ruhu olan, takımı başarıya taşıyacak yabancı hocayla çalışmak isteriz. Fatih hoca uzun yıllar hizmet etti. Galatasaray'ın kurumsal hafızasıdır. İhtiyaç duyulması halinde danışman sıfatıyla Fatih hocadan fikir alırız."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
"Devrim yapacağız!"

Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapılacak genel kurulu öncesi adaylar çalışmalarını sürdürürken Eşref Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, kulüpte dirayetli, cesur ve gerçekçi kararlar alacak yönetime ihtiyaç olduğunu kaydetti. Yöneticiliğin bir motivasyon ve sorumluluk işi olduğunu vurgulayan Hamamcıoğlu, "Yeniden kulüp başkanlığına aday oldum. Galatasaray sıkıntılı günler geçiriyor fakat bunların hiçbirisi çözülemez değil. Bir anda olmayacak belki ama en büyük hedefimiz yeniden Galatasaray'ı yönetilebilir duruma getirmek" dedi.

BİRLEŞMEMİZ GEREKİYOR
"Eski başkanlarımızdan Sayın Ünal Aysal, Sayın Dursun Özbek bizi destekliyorlar. Neden? Galatasaray'ı birleştirme ihtiyacı duyuyorlar. Seçimi kazandıktan sonra beyaz bir sayfa açacağız" diyen Hamamcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Jupp Derwall döneminde olduğu gibi bir devrim yapmak istiyoruz. Savaşma ruhu olan, Galatasaray'a yakışan ve Galatasaray'ı başarıya ulaştırabilecek bir yabancı teknik adamla çalışmak isteriz. Yine yurt dışı eğitimi almış yardımcı antrenörler olmasını isteriz.

POPÜLİST YAKLAŞAMAYIZ
Hamamcıoğlu, Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin en az Galatasaray kadar sorunlu bir tabloya sahip olduğunu dile getirdi. UEFA ve TFF kriterlerinin yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeden kaynaklanan mecburiyetlerin bulunduğunu belirterek Hamamcıoğlu, "Bunlar olduğu sürece kimsenin popülist yaklaşması mümkün değil. Yıllardır iş dünyasında bulunmamız, itibar ve bağlantılarımızın kalitesinden dolayı bizim arkamızda çok güçlü gruplar var. Bu çok güçlü gruplar bütün şubelerimize destek olacak imkanlara sahip" diye konuştu.

CENK ERGÜN YÖNETECEK
Seçilmeleri halinde sportif direktörlük görevini Cenk Ergün'ün üstleneceğini kaydeden Hamamcıoğlu, "Onun şemsiyesi altında başarılı olanlar devam edecek. Başarılı olan, Galatasaray'ın DNA'sına uygun çalışan herkesle kucaklaşmaya hazırız" dedi.

SATIR BAŞLARI
-Fatih hoca uzun yıllar hizmet etti. Galatasaray'ın kurumsal hafızasıdır. İhtiyaç duyulması halinde danışman sıfatıyla kendisinden fikir alırız.
-Şu anda genel kurulun iptali söz konusu değil. Bayram öncesinde son hafta sonu, bundan dolayı katılım az olabilir.
-Galatasaray'da başkan, futbolcu transferiyle birebir ilgilenmemeli. Şu anda Burak Yılmaz konusu gündemde yok.
-'Kasa kolaylığı' diye tabir edilen parayı enjekte etmeye başladığınız zaman şeker etkisi yapıyor. Başta tatlı geliyor sonra tahrip etmeye başlıyor.
-Galatasaray en muzdarip takımlardan biri... İlişkilerin düzelmesi konusunda top federasyonda...

DİĞER
Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan olay evlilik yorumu! "Türkiye'de çoğu insan..."
Yalnız Kurt 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Onların savaşı daha yeni başladı”
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Min-Jae'nin yerine geliyor
Beşiktaş'a transferde rakip çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bomba iddia! Sergen Yalçın G.Saray'a
İtalyanlar duyurdu! Sanchez'de yeni gelişme
Kuğu fırtınası ne zaman?
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak? Güneş fırtınasının dünyaya etkileri neler?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "Sahanın en iyi adamı..." Flaş yorum! "Sahanın en iyi adamı..." 07:37
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Min-Jae'nin yerine geliyor F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Min-Jae'nin yerine geliyor 01:28
Mesut'un menajeri İstanbul’a geliyor! Yönetimle o teklifi görüşecek Mesut'un menajeri İstanbul’a geliyor! Yönetimle o teklifi görüşecek 01:10
Toroğlu'dan olay sözler! "Oynanan oyun çok büyük" Toroğlu'dan olay sözler! "Oynanan oyun çok büyük" 01:00
Beşiktaş'ta Doğukan harekatı! Bonservis bedeli... Beşiktaş'ta Doğukan harekatı! Bonservis bedeli... 01:00
Avcı: En ufak bir kaygımız yok! Avcı: En ufak bir kaygımız yok! 01:00
Daha Eski
Fırtına bir bir ilerliyor! Fırtına bir bir ilerliyor! 00:59
33. hafta 2 karşılaşma ile başladı! İşte güncel puan durumu 33. hafta 2 karşılaşma ile başladı! İşte güncel puan durumu 00:59
F.Bahçe'de yaprak dökümü! O isimler sezon sonu yolcu F.Bahçe'de yaprak dökümü! O isimler sezon sonu yolcu 00:59
Fırtına'da maçın başında şok sakatlık! Fırtına'da maçın başında şok sakatlık! 00:58
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... Transferde flaş gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... 00:58
Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken... Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken... 00:56