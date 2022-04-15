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GALATASARAY HABERLERİ - Lucescu Galatasaray'dan teklif aldı mı? Böyle yanıtladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'la özel maçta karşı karşıya gelen Dinamo Kiev'in tecrübeli teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-kırmızılı takımdan teklif alıp almadığına ilişkin soruyu yanıtladı. (Gs spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 14:19
GALATASARAY HABERLERİ - Lucescu Galatasaray'dan teklif aldı mı? Böyle yanıtladı

Yaşanan savaş nedeniyle futbol ligleri durdurulan Ukrayna'nın köklü takımlarından Dinamo Kiev'de teknik direktörlük yapan Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu, oyuncularını ve ailelerini Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardıklarını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucescu Galatasaray'dan teklif aldı mı? Böyle yanıtladı

Ukraynalı futbolculardan hiçbirinin takımdan ayrılmadığını dile getiren Rumen çalıştırıcı, yabancı oyunculara ise izin verdiklerini söyledi. Lucescu, "Benjamin Verbic, Legia Varşova'ya; Tomasz Kedziora, Lech Poznan'a; Carlos de Pena ise Internacional'e gitti haziranın sonuna kadar. Birkaç oyuncu daha var giden. Diğer tüm oyuncular bizimle birlikte çünkü onlar diğer kulüplerde oynamaya gidemediler" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucescu Galatasaray'dan teklif aldı mı? Böyle yanıtladı

Ukrayna'da kalan arkadaşlarıyla hiç görüşüp görüşmediği sorulan Lucescu, "Bazı arkadaşlarım orada kaldı. Zaman zaman onlarla orada neler olduğunu ve hayatın nasıl olduğu hakkında konuşuyoruz. Sadece bu" yanıtını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucescu Galatasaray'dan teklif aldı mı? Böyle yanıtladı

"TFF'DE YAŞANANLAR ÇOK NORMAL"

Türkiye Süper Lig ile ilgili soru sorulması üzerine, "Sezon bitti zaten. Trabzonspor şampiyon oldu, bitti" diyen Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir'in ve yönetim kurulundan birkaç ismin istifa etmesiyle ilgili ise "İstenilen sonuçlar alınamadığında bu her zaman Türkiye'de oluyor. Değiştiriyorlar. Bu çok normal. Bunu çok iyi biliyorum. Ben de bir zamanlar şampiyonluklar yaşadım ve değiştirildim. Bu bir problem değil" yorumunu yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucescu Galatasaray'dan teklif aldı mı? Böyle yanıtladı

GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDI MI?

Lucescu, Galatasaray'da teknik direktör değişimi yaşanması ihtimali ve kendisine bu yönde bir teklif gelip gelmediği yönündeki soruya "Bu benim konum değil" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

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