GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den Nuri Şahin açıklaması!

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz ekim ayında oyuncusu olduğu Fraport TAV Antalyaspor'un başına teknik direktör olarak geçen Nuri Şahin'in başarısı gündemin ilk sırasına yerleşti.

Üst sıralara taşıdığı Akdeniz ekibinde, 5 maçlık galibiyet serisi yakalayıp son 10 maçını da kaybetmeyen 33 yaşındaki Şahin, bir anda dev kulüpleri de peşine taktı. Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün seçim vaatlerinden biri haline gelen Şahin'in kulüpteki durumunu Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Sabah'a açıkladı.

"HİÇBİR YERE GİTMİYOR"

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün, seçilmesi halinde takımın başına Nuri Şahin'i getirmek istemesiyle ilgili soruya Çetin, "Nuri Şahin ile bizim 5 yıllık sözleşmemiz var. Hiçbir yere gitmiyor. Hocamızla projelerimiz var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.