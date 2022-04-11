TRANSFER HABERİ: Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

İtalyan ekibi Parma'da forma giyen ve adı uzun süre Galatasaray ile anılan Dennis Man için transfer açıklaması geldi.
İtalyan ekibi Parma'da forma giyen ve adı uzun süre Galatasaray ile anılan Dennis Man için transfer açıklaması geldi.
"DENNIS MAN ŞU AN İYİ DURUMDA"
23 yaşındaki futbolcunun menajeri Victor Becali, yaptığı açıklamada, "Man, şu an iyi oynuyor ve sakinleşti. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Parma'da bir yükselme şansı olmadığını biliyoruz. Transfer olacak ya da kiralanacak, bir çözüm bulacağız. Önemli olan Man'ın gelişimi, ve şu an iyi bir durumda" dedi.
"GALATASARAY'A GELEMEDİĞİ İÇİN ÜZÜLDÜ!"
"Man iyi bir oyuncu, sadece odaklanması gerekiyor" diyen Becali, "Şimdilik Parma'da kaldı ve oynamak zorunda. Galatasaray'a transfer olmaktan sadece bir adım uzaktaydı. Bu durum onu üzdü. Ama istediğiniz her şeyi her zaman elde edemezsiniz" sözlerini kullandı.
Yaz transfer döneminde Galatasaray, Man için Parma ile görüşme yapmış ancak müzakerelerde anlaşma sağlanamamıştı. Man, ardından Salernitana'dan gelen teklifi de reddetmişti.
23 yaşındaki futbolcu geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibine FCSB'den 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.