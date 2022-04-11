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TRANSFER HABERİ: Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Dennis Man için İtalyan ekibi Parma ile görüşmeler yapılmış ancak müzakerelerde anlaşma sağlanamamıştı. Genç futbolcunun menajeri Victor Becali yaptığı açıklamada, Rumen oyuncunun Galatasaray'a transfer olamadığı için üzüldüğünü ifade etti. Becali, Dennis Man'in geleceği için sezon sonunu işaret etti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 18:41
TRANSFER HABERİ: Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

İtalyan ekibi Parma'da forma giyen ve adı uzun süre Galatasaray ile anılan Dennis Man için transfer açıklaması geldi.

TRANSFER HABERİ: Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

"DENNIS MAN ŞU AN İYİ DURUMDA"
23 yaşındaki futbolcunun menajeri Victor Becali, yaptığı açıklamada, "Man, şu an iyi oynuyor ve sakinleşti. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Parma'da bir yükselme şansı olmadığını biliyoruz. Transfer olacak ya da kiralanacak, bir çözüm bulacağız. Önemli olan Man'ın gelişimi, ve şu an iyi bir durumda" dedi.

TRANSFER HABERİ: Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

"GALATASARAY'A GELEMEDİĞİ İÇİN ÜZÜLDÜ!"
"Man iyi bir oyuncu, sadece odaklanması gerekiyor" diyen Becali, "Şimdilik Parma'da kaldı ve oynamak zorunda. Galatasaray'a transfer olmaktan sadece bir adım uzaktaydı. Bu durum onu üzdü. Ama istediğiniz her şeyi her zaman elde edemezsiniz" sözlerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

Yaz transfer döneminde Galatasaray, Man için Parma ile görüşme yapmış ancak müzakerelerde anlaşma sağlanamamıştı. Man, ardından Salernitana'dan gelen teklifi de reddetmişti.

TRANSFER HABERİ: Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

23 yaşındaki futbolcu geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibine FCSB'den 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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