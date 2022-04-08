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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün listesi belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da nisan ayının sonunda yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan Metin Öztürk'ün listesinde yer alan isimler de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 15:00 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 15:00
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün listesi belli oldu

Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti.

Metin Öztürk'ün listesinde şu isimler yer aldı:

Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu.

Yönetim listesindeki görev dağılımı ise şu şekilde:

İkinci başkan: Rıza Tevfik Morova
Başkan yardımcısı: Mehmet İsmail Sarıkaya
Başkan yardımcısı: Dikran Gülmezgil
Genel sekreter: Bora İsmail Bahçetepe
Muhasip üye: Fabrizio Casaretto


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