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GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim sürecine girildi. Şu ana kadar Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıklarken Dursun Özbek'in de aday olmasının beklendiği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı camiadaki başkanlık yarışını değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, dikkat çeken yorumlarla bulundu. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 08:30
GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı!

LEVENT TÜZEMEN - 600 MİLYON LİRA PARA HAZIR MI?

G.Saray, 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek. Adaylar G.Saray'ın mayıs ile ağustos ayları arasında 600 milyon lira ödeyeceğini umarım biliyorlardır. Ben, "Kazanalım, sonra bir çare buluruz" anlayışına ve başarısız olunca, "Enkaz teslim aldık" söylemlerine karşıyım.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı!

Ödemeler arasında; Cicaldau-Morutan'ın taksitleri, Mostafa'nın 4 milyon dolarlık bonservisi, Falcao'ya ödenecek 3 milyon euro, oyuncu alacakları ve Bankalar Birliği'ne ödenecek faizler bulunuyor. Camiada eski Başkan Dursun Özbek'i ikna turları sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı!

Riva'dan gelen 94 milyon doları Denizbank'a yatıran ve Florya üzerindeki ipotekleri kaldıran Özbek neler yapmıştı?

1- Riva-Florya için Emlak Konut ile anlaştı.
2- Kemerburgaz'ı alıp projelerini bile yaptırdı.
3- Salon inşaatı için sponsorluk anlaşması yaptı.
4- Sermaye artırımı için tüm hazırlıkları bitirdi.
5- Mecidiyeköy'deki binanın inşaatını bitirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı!

Zorlu günlerde kasa kolaylığı sağlayıp 21 milyon euro cebinden harcadı ve bu paradan Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma günü 4 milyon euro'yu bağışladı. Kurduğu takım iki yıl üst üste şampiyon oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı!

Mustafa Cengiz başkan Maicon, Gomis, Rodrigues, Fernando, Ndiaye'yi satıp para kazandı. Camianın akil insanlarının Özbek'i ikna etmeye çalışmalarını ve diğer adaylara "Tek liste altında birleşin" şeklinde çalışma yapmalarını doğru buluyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı!

ELMAS: İLK GÜNDEN BERİ BASKI YAPILDI

Başkan Burak Elmas'ı seçim öncesi Les Ottomans'da toplanan ekibin ibra ettirmemek için çalıştığı görüşü ağırlık kazanıyor. Hatırlayalım; İzzettin Doğan, Ünal Aysal, İnan Kıraç, İrfan Aktar, Ahmet Özdoğan, Sedat Doğan, Ümit Özdemir ve Fidel Berber gibi isimler Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu'nu davet etmiş ve "Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığı altında birleşin" çağrısı yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı!

Eşref Bey teklifi kabul ederken Elmas kabul etmemişti. Hatta Ümit Özdemir sert tepki göstermiş Elmas da, "Beni çocuk gibi azarlayamazsın" demişti. Elmas birleşmedi ve 41 oyla Eşref Bey'i geçip başkan oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı!

Başkan Elmas bana, "İlk günden itibaren ibra etmeme konusunda çalışıldı ve sürekli seçime gitmem konusunda baskılar yapıldı" dedi. Ünal Aysal'ın sıcağı sıcağına "Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyeceğim" açıklaması Les Ottomans planının hâlâ hayata geçirilmek istenmesinin işaretidir.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı!

Galatasaray'ı 4 yıl üst üste şampiyon yapan, UEFA ve Süper Kupa'nın kazanılmasında payı olan Faruk Süren'i arkasına teneke bağlayarak yollayanlar, G.Saray'ın parasını "Benden sonra tufan" anlayışıyla harcayanlar, cebinden tek kuruş vermeyenler şimdi perde gerisinden gölge başkanlık yapmaya çalışıyorlar. Hep liseli olmayan başkanlar ibrasızlık yaşıyor ve liseli başkanlar ibra oluyorsa G.Saray camiası kendini sorgulamalıdır.

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