GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı!

LEVENT TÜZEMEN - 600 MİLYON LİRA PARA HAZIR MI?
G.Saray, 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek. Adaylar G.Saray'ın mayıs ile ağustos ayları arasında 600 milyon lira ödeyeceğini umarım biliyorlardır. Ben, "Kazanalım, sonra bir çare buluruz" anlayışına ve başarısız olunca, "Enkaz teslim aldık" söylemlerine karşıyım.
Ödemeler arasında; Cicaldau-Morutan'ın taksitleri, Mostafa'nın 4 milyon dolarlık bonservisi, Falcao'ya ödenecek 3 milyon euro, oyuncu alacakları ve Bankalar Birliği'ne ödenecek faizler bulunuyor. Camiada eski Başkan Dursun Özbek'i ikna turları sürüyor.
Riva'dan gelen 94 milyon doları Denizbank'a yatıran ve Florya üzerindeki ipotekleri kaldıran Özbek neler yapmıştı?
1- Riva-Florya için Emlak Konut ile anlaştı.
2- Kemerburgaz'ı alıp projelerini bile yaptırdı.
3- Salon inşaatı için sponsorluk anlaşması yaptı.
4- Sermaye artırımı için tüm hazırlıkları bitirdi.
5- Mecidiyeköy'deki binanın inşaatını bitirdi.