Yarış yeniden başlıyor

Galatasaray'da başkan Burak Elmas dönemi resmen kapandı. 9 ay önce 3 yıl için başkanlığa seçilen Elmas, genel kuruldan idari yönden onay alamadı ve yönetimi düştü. Saat 10.00'da başlayan, uzun konuşmalar nedeniyle tam 24 saat süren kongrede 2021 yılında görev yapan merhum Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu. Üyeler, kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı. Mustafa Cengiz ve yönetiminin faaliyetleri hem mali hem de idari yönden ibra edildi.

MALİ YÖNDEN 80 OYLA GEÇTİ

Buna karşılık mevcut başkan Elmas ve yönetiminin 16 Haziran ve 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden onay görmedi. Elmas döneminin mali faaliyetleri için kullanılan oyların 718'i ibra edilme, 638'i ibra edilmeme yönünde çıktı, 29 üye ise çekimser kaldı. İdari ibrası için verilen oyların 566'sı lehte, 801'i de aleyhte oldu. 16 oy da çekimser olarak kullanıldı. Elmas, oyların açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada tüzük gereği seçimli kongre kararı alacaklarını söyledi.

30 GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAK

Bu kararın sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olmasını dileyen Burak Elmas, "Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki hafta tüzüğümüzün 87.22 maddesinin gereğini yerine getirerek vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" diye konuştu. Galatasaray Kulübü tüzüğün 87.22 maddesine göre mali ya da idari yönden ibra edilmeyen yönetimlerin 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması gerekiyor. 9 ay sonra Galatasaray'da yeniden sandık ortaya çıktı ve seçim için geri sayım start aldı.

GENEL KURUL NOTLARI



56 kişi konuşma yaptı.

Kürsü 102 kez değişti.

Üyelerin konuşmaları 9.5 saat sürdü.

Cumartesi günü başlayıp pazar sabahı sona erdi.

24 saat ile Galatasaray'ın en uzun kongresi oldu.

Kırmızı oyla seçilen Elmas, kırmızı oyla gönderildi.

2413 üye katıldı, 1385 kişi ibra oylamasına katıldı.

Mali Kongre ilk kez basın mensuplarına kapatıldı.

DİPNOT: Kongreyi canlı olarak yayınlayan Galatasaray TV izlenme rekoru kırdı. Genel kurul yayınını internet üzerinden farklı zamanlarda 17 milyon farklı kullanıcı takip etti.

POLAT VE CENGİZ AKLANMIŞTI

G.Saray Kulübünde daha önce Adnan Polat ve Mustafa Cengiz yönetimleri de idari yönden ibra edilmemişti. Polat yönetimi 2011 yılında, Cengiz yönetimleri ise 2018 ve 2019 yıllarında idari yönden genel kuruldan onay alamamıştı. İki başkanın, 2018 yılındaki idari ibrasızlığı mahkeme kararıyla kaldırılmıştı. Burak Elmas'ın da konuyu mahkemeye taşıması bekleniyor.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Büyük tartışmaların yaşandığı kongre geç saatlere kalmasına karşın üyeler Lütfi Kırdar'ı terk etmedi. Daha fazla beklememeleri için mali ve idari ibra oylaması yaşlı üyelerden başlarken sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu.