G.Saray’ı Gomis yönetemez!

Eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, Bafetimbi Gomis'in kendi dönemlerde gönderilmesiyle ilgili eleştirileri yanıtladı. Albayrak, "Burası Galatasaray arkadaşlar! Galatasaray'ı Gomis yönetemez. Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizli maçı oynuyoruz, final. Penaltıyı nasıl laubali şekilde kullandığını açarsınız görürsünüz" dedi. GOMIS'in kalmak için zam istediğini belirten Albayrak, "Bize, 'Galatasaray'ı ben şampiyon yaptım. Feghouli benden fazla alamaz. Feghouli 3.850 bin euro alıyor. Benim 3.250 bin euro olan ücretimi 4 milyon yapacaksınız' dedi. Bir futbolcu, Galatasaray'dan büyük değildir. Adnan Polat döneminde Kosecki Türk parasını yere attı diye kapının önüne konuldu" diye konuştu.

IŞITAN GÜN TARTIŞMASI

Işıtan Gün'ün yönetici olmadan önce attığı cinsiyetçi tweetler de dün gündeme geldi. Eşref Hamamcıoğlu, "Kadın üyelerden tepki göremedik maalesef" demesi üzerine yönetici Başak Karaca, "Kimsenin ne yapmam gerektiğini söylemesine gerek yok. Kendisi özür diledi" diye yanıt verdi. Ayrıca Elmas da "Bir kadına haksızlık yapıyorsa o kişi bizim masamızda oturamaz" dedi.