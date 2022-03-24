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GALATASARAY HABERİ - Torrent'in çıldırtan istatistiği! Cocu'dan sonra...

Galatasaray spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent, şu ana kadar etkili olamadı. İspanyol teknik adamın istatistiği ise hiç iç açıcı değil. İşte Torrent ile ilgili dikkat çeken rakamlar ve Phillip Cocu detayı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00
GALATASARAY HABERİ - Torrent'in çıldırtan istatistiği! Cocu'dan sonra...

Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, Domenec Torrent döneminde de kötü gidişe dur diyemedi.

GALATASARAY HABERİ - Torrent'in çıldırtan istatistiği! Cocu'dan sonra...

İspanyol teknik adam, Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 12 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 6 da yenilgi yaşadı. Torrent sadece 1,00 puan ortalaması tutturabilirken, Türk futbol tarihine de geçmeyi başardı.

GALATASARAY HABERİ - Torrent'in çıldırtan istatistiği! Cocu'dan sonra...

İspanyol hoca, Takvim'in derlediği habere göre 3 büyüklerde en az 10 maçta görev yapan teknik direktörler dikkate alındığında en kötü 2. performansı sergiledi.Listede Torrent'i geride bırakabilen tek isim Phillip Cocu oldu.

GALATASARAY HABERİ - Torrent'in çıldırtan istatistiği! Cocu'dan sonra...

ZİRVEYE ÇIKABİLİR!

Ali Koç'un başkanlık koltuğundaki ilk sezonu olan 2018-19'da göreve getirdiği Hollandalı teknik adam 15 maçta sadece 3 galibiyet almış ve 0,93 puan ortalamasında kalmıştı. Ancak Domenec Torrent'in sezonun kalan bölümünde yaşanan sorunlara çözüm bulamaması halinde Phillip Cocu'dan zirveyi devralması yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor.

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