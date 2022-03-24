GALATASARAY HABERİ - Torrent'in çıldırtan istatistiği! Cocu'dan sonra...

ZİRVEYE ÇIKABİLİR!



Ali Koç'un başkanlık koltuğundaki ilk sezonu olan 2018-19'da göreve getirdiği Hollandalı teknik adam 15 maçta sadece 3 galibiyet almış ve 0,93 puan ortalamasında kalmıştı. Ancak Domenec Torrent'in sezonun kalan bölümünde yaşanan sorunlara çözüm bulamaması halinde Phillip Cocu'dan zirveyi devralması yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor.