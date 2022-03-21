Cimbom’a şok!

ING Basketbol Süper Ligi'nde zor günlerden geçen Galatasaray NEF Erkek Basketbol Takımı, sahasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ne 63-76 mağlup oldu. Mücadeleye etkili başlayan Merkezefendi Belediyespor, ilk çeyreği 22-11 önde tamamladı. İkinci periyotta sarı-kırmızılılar oyunda dengeyi kurdu ama bu farkı kapatmaya yetmedi, devre 33-23 Merkezefendi'nin üstünlüğüyle bitti.

BİR YARA DAHA ALDI

Üçüncü periyotta farkı koruyan konuk ekip, Merkezefendi son çeyreğe 26-23 önde girdi. Son periyotta da etkili olamayan Galatasaray Nef, sahadan 63-76 mağlup ayrıldı. Son 5 karşılaşmasında 4. yenilgisini alan Cimbom play-off yarışında ağır bir yara daha aldı. ING Basketbol Süper Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Aliağa Petkim-Bahçeşehir Koleji: 79-70, Afyon Belediye-Pınar Karşıyaka: 67-94.