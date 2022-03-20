Mısır basınından flaş transfer iddiası! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i eski kulübü Zamalek istiyor

Galatasaray'ın önce kiraladığı daha sonra da bonservisini aldığı Mostafa Mohamed ile ilgili Mısır basınından önemli bir iddia gündeme geldi.
Aktarılan bilgilere göre Mostafa Mohamed için Zamalek kulübü, yeniden devreye girdi. Haberde, Zamalek kulübünün son zamanlarda forvet hattında sorun yaşadığı ve Mostafa Mohamed'i bu sebeple yeniden kadrolarında görmek istediği ifade edildi.
MOHAMED KARARINI VERDİ
Haberin detaylarında, Mostafa Mohamed'in geri dönüşle ilgili son kararını verdiği ve Galatasaray'da kariyerine devam ederek Avrupa'da daha büyük bir kulüpte kariyerini sürdürmek istediği kaydedildi.