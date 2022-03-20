Mısır basınından flaş transfer iddiası! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i eski kulübü Zamalek istiyor

Galatasaray'ın önce kiraladığı daha sonra da bonservisini aldığı Mostafa Mohamed ile ilgili Mısır basınından önemli bir iddia gündeme geldi.

Aktarılan bilgilere göre Mostafa Mohamed için Zamalek kulübü, yeniden devreye girdi. Haberde, Zamalek kulübünün son zamanlarda forvet hattında sorun yaşadığı ve Mostafa Mohamed'i bu sebeple yeniden kadrolarında görmek istediği ifade edildi.