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Mısır basınından flaş transfer iddiası! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i eski kulübü Zamalek istiyor

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların golcüsü Mostafa Mohamed için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Mısır basınında yer alan bilgilere göre gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Zamalek kulübü, eski golcüleri Mostafa Mohamed'i geri istiyor. Öte yandan Mohamed'in, Zamalek'e transferi hakkında da son kararını verdiği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 13:01
Mısır basınından flaş transfer iddiası! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i eski kulübü Zamalek istiyor

Galatasaray'ın önce kiraladığı daha sonra da bonservisini aldığı Mostafa Mohamed ile ilgili Mısır basınından önemli bir iddia gündeme geldi.

Mısır basınından flaş transfer iddiası! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i eski kulübü Zamalek istiyor

Aktarılan bilgilere göre Mostafa Mohamed için Zamalek kulübü, yeniden devreye girdi. Haberde, Zamalek kulübünün son zamanlarda forvet hattında sorun yaşadığı ve Mostafa Mohamed'i bu sebeple yeniden kadrolarında görmek istediği ifade edildi.

Mısır basınından flaş transfer iddiası! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i eski kulübü Zamalek istiyor

MOHAMED KARARINI VERDİ
Haberin detaylarında, Mostafa Mohamed'in geri dönüşle ilgili son kararını verdiği ve Galatasaray'da kariyerine devam ederek Avrupa'da daha büyük bir kulüpte kariyerini sürdürmek istediği kaydedildi.

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