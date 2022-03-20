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Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'dan hakem tepkisi! "Ayağım kırılabilirdi"

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'dan hakem tepkisi geldi. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösteren genç futbolcu, "Nasıl bakıldı pozisyona? 2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Durum ortada. Görüldü. Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Ne olması gerekiyor kart için." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 19:07
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'dan hakem tepkisi! "Ayağım kırılabilirdi"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, "Çok yoğun tempodan çıktık. 10 günde 4. maçtı. Tek hedef galibiyetti. Kazanıp gitmek istiyorduk. Olmadı. Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem arkadaşımız, ağabeyimiz, 'Bilader, kardeşim' diyen hakem ağabeyimiz, pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' deniyor.

Nasıl bakıldı pozisyona? 2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Durum ortada. Görüldü. Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Ne olması gerekiyor kart için. Gaziantep, sıfır sarı kartla ayrıldı. Bunları söylemek istemiyorum. Bana yakışan şeyler değil ama birileri bir şey söylemeli ki bize olan tavır değişir. Umarım değişir. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onların tavrı çok farklı. Hocam bir bakılsa dediğimiz zaman 'Bakıldı' dedi. Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika bakıyorlar. Bunlar şaşırılacak şeyler. Milli araya gidiyoruz. Milli aradan dönünce seri galibiyetler alırız." dedi.


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