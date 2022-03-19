Galatasaray'ın 3 yıldızına teklif yağıyor! İşte istenen bonservis bedelleri

Barcelona'nın yıldızlarına karşı harika bir mücadele ortaya koyan Marcao da değerine değer kattı. Yönetim artık Brezilyalı stoper için de kapıyı 25 milyon Euro'dan açmayı planlıyor.

Nelsson da performansıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Danimarka kadrosuna çağrılan genç yıldızın fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.