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Galatasaray'ın 3 yıldızına teklif yağıyor! İşte istenen bonservis bedelleri

Galatasaray Barcelona'ya elendi ama 3 yıldızı transferin gözdesi haline geldi. Kerem, Marcao ve Nelsson için kulüpler sıraya girdi. Galatasaray yönetimi Kerem ve Marcao'nun fiyatını 25 milyon Euro, Nelsson'un fiyatını ise 20 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-Kırmızılılar'ın belirlenen rakamların aşağısındaki teklifleri kesinlikle kabul etmeyeceği öğrenildi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray'ın 3 yıldızına teklif yağıyor! İşte istenen bonservis bedelleri

Cimbom, Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elense de gösterdiği performans ve ortaya koyduğu mücadele ile büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılılar'ın birçok oyuncusu Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekerken, yönetimin ekonomik olarak beklentileri de artmış durumda.

Galatasaray'ın 3 yıldızına teklif yağıyor! İşte istenen bonservis bedelleri

İki Barcelona maçındaki performansıyla Kerem Aktürkoğlu, Marcao Teixeira ve Nelsson scoutların gözdesi olmayı başardı. Şu anda menajerler aracılığıyla bu 3 futbolcuya çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın 3 yıldızına teklif yağıyor! İşte istenen bonservis bedelleri

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar önemli kulüplerin listesine girmeyi başaran Kerem'in fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray'ın 3 yıldızına teklif yağıyor! İşte istenen bonservis bedelleri

Barcelona'nın yıldızlarına karşı harika bir mücadele ortaya koyan Marcao da değerine değer kattı. Yönetim artık Brezilyalı stoper için de kapıyı 25 milyon Euro'dan açmayı planlıyor.

Galatasaray'ın 3 yıldızına teklif yağıyor! İşte istenen bonservis bedelleri

Nelsson da performansıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Danimarka kadrosuna çağrılan genç yıldızın fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Galatasaray'ın 3 yıldızına teklif yağıyor! İşte istenen bonservis bedelleri

Eğer Galatasaray yönetimi 3 yıldızını da hedeflenen rakamlara satabilirse kasasına 70 milyon Euro gibi müthiş bir rakam koyabilir. Yönetim pazarlıklarda tok satıcıyı oynamayı da planlıyor.

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