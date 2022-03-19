Galatasaray'ın 3 yıldızına teklif yağıyor! İşte istenen bonservis bedelleri

Cimbom, Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elense de gösterdiği performans ve ortaya koyduğu mücadele ile büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılılar'ın birçok oyuncusu Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekerken, yönetimin ekonomik olarak beklentileri de artmış durumda.
İki Barcelona maçındaki performansıyla Kerem Aktürkoğlu, Marcao Teixeira ve Nelsson scoutların gözdesi olmayı başardı. Şu anda menajerler aracılığıyla bu 3 futbolcuya çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar önemli kulüplerin listesine girmeyi başaran Kerem'in fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi.