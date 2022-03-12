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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sevilla'daki finalin hayalini kuruyor

Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da 61 bin taraftarın önünde zorlu rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar çeyrek final için büyük avantaj elde etti. 17 Mart Perşembe günü taraftarı önünde oynayacağı rövanş maçı için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, gözünü Sevilla'da oynanacak finale dikti. Öte yandan Cimbom, 1999/2000 sezonunun ardından bir ilki gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sevilla'daki finalin hayalini kuruyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Galatasaray çeyrek final öncesi avantajı yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sevilla'daki finalin hayalini kuruyor

Sarı-Kırmızılılar, İspanya deplasmanında ortaya koyduğu müthiş mücadele ile bu sezon fazlasıyla üzdüğü taraftarını daha büyük hedefler için umutlandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sevilla'daki finalin hayalini kuruyor

Avrupa'da son oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, 1999-2000'den sonra ilk kez böyle bir seri yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sevilla'daki finalin hayalini kuruyor

Ön eleme turunda önce St. Johnston'ı 1-1 ve 4-2, ardından da Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla eleyen Galatasaray grupta ise Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak lider olarak son 16 turuna kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sevilla'daki finalin hayalini kuruyor

Cimbom 2000 yılında ise Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçında Hertha Berlin ve Milan'ı yendikten sonra UEFA Kupası'nda oynadığı 9 maçta da yenilgi yüzü görmemiş ve ardından Parken Stadı'nda kupaya uzanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sevilla'daki finalin hayalini kuruyor

Bu sezon Avrupa'da 5 maçta kalesini kapatan ve bunu başaran 3 takımdan biri olan Galatasaray deplasmanda gol yemeyen tek takım unvanını aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sevilla'daki finalin hayalini kuruyor

Sarı-Kırmızılılar oynadığı maçlarda hiç yenik duruma düşmezken, Avrupa Ligi'nde yenilgisiz 3 takımdan birisi olmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sevilla'daki finalin hayalini kuruyor

Gösterdiği müthiş performansla 2000 yılından esintiler sunan Cimbom artık gözünü 18 Mayıs'ta Sevilla'da oynanacak finale dikti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sevilla'daki finalin hayalini kuruyor

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı camiada herkes ikinci Avrupa kupasının hayalini ciddi şekilde kurmaya başladı.

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