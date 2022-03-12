GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Sevilla'daki finalin hayalini kuruyor

Ön eleme turunda önce St. Johnston'ı 1-1 ve 4-2, ardından da Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla eleyen Galatasaray grupta ise Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak lider olarak son 16 turuna kaldı.

Cimbom 2000 yılında ise Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçında Hertha Berlin ve Milan'ı yendikten sonra UEFA Kupası'nda oynadığı 9 maçta da yenilgi yüzü görmemiş ve ardından Parken Stadı'nda kupaya uzanmıştı.