Sistem değişmeli

Galatasaray, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemle ilgili verdiği ve büyük tartışma yapan kararla ilgili açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Galatasaray hatalı hakem kararlarından bu sezon olumsuz anlamda en fazla etkilenen kulüp olmuştur. Sadece kendimiz için değil, sahaya çıkan tüm kulüpler için adalet isteğimizi, Merkez Hakem Kurulu sisteminin, işleyişinin şeffaf ve adaletli bir şekilde değişmesi gerektiğini defalarca dile getirdik. "TFF'NIN hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı hakkında yaptığı açıklamayı büyük bir dikkatle inceledik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür" diye devam eden açıklama şöyle: Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz.

KIRMIZI: SÜRPRİZ OLMADI

Barcelona'da hakemlerle ilgili alınan kararları değerlendiren yönetici Nihat Kırmızı, "Değişiklik yapılmasını bekliyorduk" dedi. Kırmızı, "Federasyon ve MHK beraber bir çalışma yapıyordu. Bu kulüplerle de paylaşılmıştı. Çok sürpriz olmadı. Sürpriz olan zamanlaması... Sezon sonunda bekliyorduk. Bizim düşündüğümüz hakemler de listede var. Ama biz isimlerle değil, sistemdeki arızalarla sorunumuz var" diye konuştu.