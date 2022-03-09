Haberler Galatasaray Gheorghe Hagi konuştu! "Barcelona - Galatasaray maçının favorisi..."

Gheorghe Hagi konuştu! "Barcelona - Galatasaray maçının favorisi..."

Bir dönem Barcelona'da da forma giyen Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, İspanyol Marca'ya özel röportaj verdi. Rumen futbol adamı, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt verirken, maçın favorisini de açıkladı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 16:06
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Gheorghe Hagi konuştu! "Barcelona - Galatasaray maçının favorisi..."

Barcelona'nın eski yıldızlarından Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, İspanyol Marca'ya maç öncesi konuştu. Hagi, maç öncesi favorisini de açıkladı. İşte o röportaj...

Gheorghe Hagi konuştu! "Barcelona - Galatasaray maçının favorisi..."

Galatasaray'da idolsün. Barcelona'da da oynadın. Galibiyeti kime daha yakın görüyorsun?
Her iki kulüp de geçiş sürecinde olmasına rağmen, Barcelona açık ara favorim. Barcelona, Xavi ile braber çok iyi toplardı. Açık ara favori onlar.

Gheorghe Hagi konuştu! "Barcelona - Galatasaray maçının favorisi..."

Maçta hangi Galatasaraylı oyuncuyu ön plana çıkarırsınız?
Stoper Marcao'yu seviyorum. Mısır'lı Mohamed de iyi. Hepsinden öte, Kerem Aktürkoğlu çok iyi. Hızlı bir çocuk. Çok yönlü ve milli takımda da oynuyor. Ayrıca iki iyi Rumen var: Cicaldau ve Morutan.

Gheorghe Hagi konuştu! "Barcelona - Galatasaray maçının favorisi..."

Barca'yı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Messi'nin ayrılığının ardından acı çektikleri açık. Winner bir takım oluşturmak için Xavi'ye zaman vermelisiniz. Ben ona güveniyorum. Takımın kazanma zihniyeti değişti. Oyunlarını geliştirdiler ve puanlar kazandılar. Yakında yeniden zirveye talip olacaklar. Xavi doğru bir zihniyete sahip.

Gheorghe Hagi konuştu! "Barcelona - Galatasaray maçının favorisi..."

Pedri'yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yaratıcı bir oyuncu. Hareketli bir futbolcu. Onu kim sevmez? Bana Andres Iniesta'yı hatırlatıyor.

Gheorghe Hagi konuştu! "Barcelona - Galatasaray maçının favorisi..."

Futbolun eskiye göre kalite kaybettiğini düşünüyor musunuz?
Hayır, aynı şekilde devam ediyor. İyi oyuncular her zaman başarılı olur. Kalite her zaman kalır. Eğer iyiysen ve odaklanırken, iyi oynarsın. Şu anda aktif futbol oynasaydım, futbolumu geliştirmek için aynı şeyi yapardım. Kaliteye sahipseniz, bu nitelikleri nasıl taşıyacağınızı bilmeniz gerekir.

Gheorghe Hagi konuştu! "Barcelona - Galatasaray maçının favorisi..."

Oğlunuz Ianis transfer olacak mı?
O da benim gibi 10 numara. Son pası ve golü seviyor, yaratıcılığı ile fark yaratıyor. Tam bir golcü diyemem tabii. Şu anda sakat durumda ancak Rangers'ta harika bie yıl geçirdi. Çok farklı özelliklere sahip bir oyuncu.

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