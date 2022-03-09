Gheorghe Hagi konuştu! "Barcelona - Galatasaray maçının favorisi..."

Barcelona'nın eski yıldızlarından Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, İspanyol Marca'ya maç öncesi konuştu. Hagi, maç öncesi favorisini de açıkladı. İşte o röportaj...
Galatasaray'da idolsün. Barcelona'da da oynadın. Galibiyeti kime daha yakın görüyorsun?
Her iki kulüp de geçiş sürecinde olmasına rağmen, Barcelona açık ara favorim. Barcelona, Xavi ile braber çok iyi toplardı. Açık ara favori onlar.
Maçta hangi Galatasaraylı oyuncuyu ön plana çıkarırsınız?
Stoper Marcao'yu seviyorum. Mısır'lı Mohamed de iyi. Hepsinden öte, Kerem Aktürkoğlu çok iyi. Hızlı bir çocuk. Çok yönlü ve milli takımda da oynuyor. Ayrıca iki iyi Rumen var: Cicaldau ve Morutan.