Gheorghe Hagi konuştu! "Barcelona - Galatasaray maçının favorisi..."

Barca'yı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Messi'nin ayrılığının ardından acı çektikleri açık. Winner bir takım oluşturmak için Xavi'ye zaman vermelisiniz. Ben ona güveniyorum. Takımın kazanma zihniyeti değişti. Oyunlarını geliştirdiler ve puanlar kazandılar. Yakında yeniden zirveye talip olacaklar. Xavi doğru bir zihniyete sahip.

Pedri'yi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yaratıcı bir oyuncu. Hareketli bir futbolcu. Onu kim sevmez? Bana Andres Iniesta'yı hatırlatıyor.