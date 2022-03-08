Galatasaraylı futbolculardan Barcelona mesajı!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Galatasaray buna karşılık UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın önünde gruptan lider çıkmayı başaran sarı-kırmızılılar son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Sevilla'daki finale kadar yürümeyi hedeflese de Cimbom'un önünde dev bir engel bulunuyor. Perşembe akşamı Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu maç öncesi Galatasaray'da işler pek de yolunda değil...



FARK YEMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Konyaspor deplasmanında alınan 2-0'lık mağlubiyet ve ortaya konulan kötü futbol herkesi oldukça korkuttu. Maçtan çok da umutlu olmayan taraftarlar, Galatasaray'ın tarihi bir yenilgi almasından endişe ediyor. Buna karşılık oyuncuların kendisine güveni tam... Avrupa maçlarının farklı olduğunu ifade eden sarı-kırmızılılar, "Konya'ya yenildik belki ama Avrupa maçları her zaman farklı... Barcelona'dan güzel bir sonuçla dönmek için her şeyi yapacağız. Taraftarlarımız rahat olsun" diye konuştu.



BU KEZ FATİH TERİM YOK

Fatih Terim giderken ardında Avrupa Ligi'nde namağlup bir takım bıraktı. Yerine geçen Domenec Torrent de Avrupa'daki ilk sınavını Barcelona karşısında verecek. Pep Guardiola ile birlikte yıllarca İspanyol ekibinde görev yapan İspanyol hocanın, Barcelona karşısındaki performansı büyük merak konusu...



BARCELONA SON 4 MAÇTA 14 GOL ATTI

Xavi ile eski parlak günlerine dönen Barcelona, İspanya'da 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son 11 maçında 25 puan toplayarak La Liga'da üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı. Katalan ekibi, Avrupa Ligi son 32 turunda ise 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi 4-1 yenerek tur atladı. Barcelona oynadığı son 4 maçta tam 14 gol atarak ne kadar formda olduğunu gösterdi.