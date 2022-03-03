Galatasaray'ın gözü Pep Guardiola'da! Manchester City'den Kayky, Yangel Herrera ve Pedro Porro...

Yeni sezonun kadro planlamasını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray gözünü Manchester City'ye çevirmiş durumda... Teknik direktör Domenec Torrent'in Guardiola ile olan yakın ilişkisini kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübünün kadrosunda düşünmediği bazı isimleri kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

CITY'YE DÖNECEK Manchester City'nin Palmeiras'tan transfer ettiği ve yeni sezonda kiralama kararı aldığı Kayky için girişimlere başlayan Galatasaray'ın İngiliz devine ilgisi bununla sınırlı değil. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın radarında iki isim daha bulunuyor.