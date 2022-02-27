GALATASARAY HABERİ: Aslantepe'de dev kapışma! İşte Domenec Torrent'in Rize maçı 11'i... (GS spor haberi)

Göztepe galibiyetiyle moral bulan Galatasaray bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Oğulcan Çağlayan'ın transferinden bu yana iki kulüp arasındaki gerilim sürekli artarken bu durum maçlara da yansıyor ve sahada kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yine iki takım arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazanmış ve büyük tartışmalar çıkmıştı. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde etti.;



GÖZLER BUGÜNKÜ MAÇTA OLACAK



Sarı-kırmızılı takımda moraller yerinde... Göztepe engelini kayıpsız geçen Cimbom, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı. Ligde zor günler geçiren Çaykur Rizespor da oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Karadeniz ekibi, 26. haftayı 23 puanla 18. sırada bitirdi. Galatasaray taraftarlarının desteğiyle kazanıp yeni bir seri başlatmak istiyor. Buna karşılık Çaykur Rizespor da küme düşme hattından kurtulmanın peşinde... İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma yine kıyasıya bir rekabete sahne olmaya aday... Saha içi ve saha dışı olayları da yine çok konuşulacak gibi...

MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: PENA, OMAR, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, BERKAN, CICALDAU, FEGHOULI, EMRE KILINÇ, KEREM, GOMIS



RİZESPOR: TARIK, HOLMEN, PONCK, EREN, CEMALI, BOLDRIN, YUSUF, BAIANO, SABO, FERNANDES, POHJANPALO



HALİL KADRO DIŞI



Ç. Rize maçı öncesi Torrent yine dikkat çeken bir karara imza attı. İspanyol çalıştırıcı, performanslarını yeterli bulmadığı Morutan ve Arda'yla birlikte Halil'i de kamp kadrosuna almadı. Halil, Göztepe karşısında kazanılan son penaltıya sevinmemesi nedeniyle tepkilerin odağında yer almıştı. İzmir'e götürülmeyen Alpaslan ise kadroya dahil edildi.



KRALA SEVGİ SELİ



Galatasaray taraftarları, Bafetimbi Gomis'i bugün bağrına basacak. Göztepe maçının son anlarında kazanılan iki penaltı atışını gole çeviren ve galibiyeti getiren Fransız yıldız için taraftarların, özel hazırlıklar yaptığı belirtiliyor. Gomis bugün ilk 11'deki yerini alacak ve sevgi seline atacağı gollerle karşılık verecek.



KIRAN GELMİYOR



Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran bugünkü maçta tribünde olmayacağını açıkladı. Galatasaray'la ilgili sert açıklamalarıyla bilinen Kıran, "İki tane yönetici göndereceğim. İki yönetici haricinde de hiç kimseyi göndermeyeceğim, misafir dahil. Bizim maçımıza gelmediler, biz de gitmeyeceğiz" açıklaması yaptı.



FLORYA'DA OHAL



Çaykur Rizespor maçını taraftarlarla barışma fırsatı olarak gören Galatasaray'da yönetim, Torrent ve oyuncular işi sıkı tutuyor. Derbi ciddiyetinde Rizespor maçına hazırlanan sarı-kırmızılı takım, son antrenmanın ardından Florya'da kampa girdi. Bu maça büyük önem verem yönetim de galibiyete de ekstra prim koydu.



İLK 11 SİLBAŞTAN



Bu sezon üst üste henüz tek maçta dahi aynı kadro ile maça çıkamayan Galatasaray'da kadro yine değişiyor. Sarıkırmızılı ekip Göztepe maçından galibiyetle ayrılsa da ortaya konulan kötü futbol büyük tepki çekmişti. Torrent bugün beklentilerin altında kalan Ömer, Taylan, Babel, Pulgar, Mohamed ve Halil'i kenara çekecek. Bu oyuncuların yerine Aanholt, Berkan, Emre, Cicaldau, Feghouli ve Gomis şans bulacak.



ÖMER SINIRDA



Çaykur Rizespor maçı öncesi Ömer Bayram sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, bir kart daha görmesi durumunda gelecek hafta Konyaspor karşısında oynayamayacak.



TRİBÜNLER DOLACAK



Galatasaray uzun bir aradan sonra dolu tribünler önünde maça çıkacak. Rize'yle yaşanan tartışmalarda sarı-kırmızılı kulübe tam destek veren taraftarlar bugün de tribünlerdeki yerini alarak futbolcuları yalnız bırakmayacak. Yönetimin bilet fiyatlarını düşük tutmasının da etkisiyle tribünler tamamen dolacak. Ancak olası kötü bir sonuç halinde destek yerini protestolara da bırakabilir. Yönetim, futbolcular ve teknik heyet ile taraftarlar arasındaki ilişkiler pamuk ipliğine bağlı... Göztepe galibiyeti buzları biraz eritti ama muhtemel bir Rize yenilgisi her şeyi sıfırlayabilir.