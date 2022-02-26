Barcelona çok formda

SEGARRA 22 YIL ÇALIŞTI
Torrent, kendisinin yanı sıra çalışma arkadaşlarının yıllarca Barcelona'da çalıştığını ifade ederken, "Bizim için çok özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz Ricard Segarra 22 sene orada çalıştı. Jordi Gris hocamız yıllarca Barcelona'da çalıştı. Ben de görev yaptım. Taraftarı olduğumuz bir takım. Bizim için çok özel bir maç olacak. Öncelikle Rizespor maçından 3 puan almalıyız. Ters bir dönemden çıkıyoruz. Galatasaray, Avrupa'nın önemli kulüplerinden ve bu durum onun için normal değil. Oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.
İKİ TAKIMDA 6 İSİM OYNADI
Barcelona'nın TÜRKÇE hesabından eşleşmeler sonrası peş peşe tweetler geldi. İlk olarak, "Sonundaaa" mesajı paylaşıldı. Ardından iki takımda oynayan Hagi, Popescu, Frank De Boer, Giovanni Dos Santos, Arda Turan ve İnaki Pena'dan bahsedildi. En son tweette ise 2002'de Ali Sami Yen'de yapılan maçın özeti paylaşıldı.