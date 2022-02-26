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Barcelona çok formda

Torrent: Hepsi güçlüydü ama en kötüsünü çektik. Son aylarda çok formdalar. Bizim için çok özel bir maç olacak. Önce Rize’yi yenmeliyiz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Barcelona çok formda
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent eşleşmeyi GS TV'ye yorumladı. Katalan çalıştırıcı, "Bütün takımlar çok güçlü ancak seçenekler arasında en kötüsüyle eşleştik. Barcelona, Avrupa'da ve dünyada çok formda olan takımlardan bir tanesi. Antrenörleri de net bir şekilde hangi oyunu oynatacağını biliyor. Devre arasında çok büyük oyuncular transfer ettiler. Böylelikle takım çok güçlendi. Napoli'ye karşı oynadıkları maçta da neler yapabileceklerini gösterdiler. Bizi çok şaşırtmayacaklar. Hem savunmada hem de hücumda ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz" dedi.

SEGARRA 22 YIL ÇALIŞTI

Torrent, kendisinin yanı sıra çalışma arkadaşlarının yıllarca Barcelona'da çalıştığını ifade ederken, "Bizim için çok özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz Ricard Segarra 22 sene orada çalıştı. Jordi Gris hocamız yıllarca Barcelona'da çalıştı. Ben de görev yaptım. Taraftarı olduğumuz bir takım. Bizim için çok özel bir maç olacak. Öncelikle Rizespor maçından 3 puan almalıyız. Ters bir dönemden çıkıyoruz. Galatasaray, Avrupa'nın önemli kulüplerinden ve bu durum onun için normal değil. Oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

İKİ TAKIMDA 6 İSİM OYNADI

Barcelona'nın TÜRKÇE hesabından eşleşmeler sonrası peş peşe tweetler geldi. İlk olarak, "Sonundaaa" mesajı paylaşıldı. Ardından iki takımda oynayan Hagi, Popescu, Frank De Boer, Giovanni Dos Santos, Arda Turan ve İnaki Pena'dan bahsedildi. En son tweette ise 2002'de Ali Sami Yen'de yapılan maçın özeti paylaşıldı.

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