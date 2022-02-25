GALATASARAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Galatasaray muhtemel rakipleri? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta?

Sezon başında gençleşmeye giden Galatasaray, Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans sergilese de Avrupa'da namağlup lider yoluna devam ediyor. Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya'nın bulunduğu grubu lider tamamlayan Galatasaray, son 16 turuna direkt yükselmeyi başardı. 24 Şubat Perşembe son maçların tamamlanmasının ardından futbolseverler kura çekimi heyecanını bekliyor. Peki, Galatasaray muhtemel rakipleri? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta?

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ? UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi 25 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura sonrası belli olacak. Kura çekimi Exxen'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de merak ediliyor. Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart ve 17 Mart tarihinde oynanacak. Kuraya seri başı olarak katılan Aslan, ilk maçını deplasmanda oynayacak.

SON 16 TURU SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Seri başı takımlar: Galatasaray, Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Frankfurt, Kızılyıldız, Leverkusen, West Ham

Seri başı olmayanlar: Atalanta, Porto, Sevilla, Leipzig, Rangers, Barcelona, Real Betis, Braga